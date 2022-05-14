رقابت بیش از ۶۴۷ هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد امسال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود افشاری عصر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در روزهای ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت (چهارشنبه تا جمعه آینده) برگزار و کارت ورود به جلسه این آزمون از روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت توزیع می‌شود.

معاون آموزشی و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در دانشگاه خلیج فارس گفت: کنکور کارشناسی ارشد امسال با رقابت بیش از ۶۴۷ هزار داوطلب از ساعت هشت صبح چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ادامه دارد.

وی پیرامون چگونگی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد بیان کرد: تدابیر لازم برای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی در ۱۸۶ شهرستان، ۳۸۶ حوزه اصلی اندیشیده شده است و در استان بوشهر نیز کنکور کارشناسی ارشد همزمان با سراسر کشور در سه شهرستان بوشهر با ۵۳۱۹ شرکت‌کننده و شهرستان‌های دشتستان و جم با ۲۶۲۱ برگزار می‌شود.

معاون آموزشی و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد: باجه رفع نواقص از روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ و ۱۴ تا ۱۸ در محل معاونت آموزش دانشگاه خلیج فارس فعال خواهد شد.

افشاری در ادامه افزود: آزمون رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود و داوطلبان باید در ساعت ۷:۳۰ در محل آزمون حضور داشته باشند چرا که درب همه مراکز آزمون ساعت ۷:۴۵ بسته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع ۶۴۷ هزار و ۲۰۹ داوطلب (با احتساب علاقه‌مندی به شرکت در مجموعه امتحانی دوم) در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته امسال شرکت می‌کنند که از این تعداد، ۳۳۹ هزار و ۹۰۶ نفر داوطلب زن و ۳۰۷ هزار و ۳۰۳ داوطلب مرد هستند.

پاسخنامه جداگانه برای هر دفترچه وجود دارد

سرپرست اداره کل چاپ و انتشارات سازمان سنجش نیز در این نشست گفت: فرآیند توزیع کارت ورود به جلسه این آزمون از دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در درگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می‌شود؛ و متقاضیان لازم است از روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت تا روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامی (در صورت لزوم) اقدام کنند.

انوشیروان علاء بابیان اینکه کنکور سراسری نیز در ۱۱ شهر استان بوشهر از ۸ تا ۱۱ تیر برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: تفاوت کنکور امسال با سنوات گذشته در این است که امسال برای هر دفترچه پاسخنامه جداگانه وجود دارد، به این معنی که آزمون سال جاری با یک دفترچه و پاسخنامه برای دروس عمومی و دو دفترچه و پاسخنامه تخصصی در گروه‌های علوم انسانی و ریاضی برگزار خواهد شد، همچنین رشته تجربی علاوه بر دو دفترچه دروس تخصصی یک دفترچه آزمون بهیاری را نیز به صورت جداگانه خواهد داشت.

وی در خصوص، دفترچه کنکور ریاضی تصریح کرد: در بخش نخست کنکور، دفترچه سوالات اختصاصی شماره یک شامل ۲ پاسخنامه و سوالات در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و پاسخنامه‌ها هوشمند طراحی شده است. برای پاسخنامه‌ها چهار ستون قرار دادیم که مشخصه درس مورد نظر است و اشتباهات داوطلب را کم می‌کند.

علاء در ادامه افزود: عکس داوطلب و مشخصات او روی هر ۲ پاسخنامه در پوشش پلاستیکی قرار می‌گیرد و دفترچه شماره ۲ شامل دروس اختصاصی و برای درس ریاضیات است که از یک دفترچه با هشت ردیف تشکیل می‌شود. یک پاسخنامه مختص این درس به داوطلبان داده می‌شود. روی دفترچه تعداد سوالات قید می‌شود.

سرپرست اداره کل چاپ و انتشارات سازمان سنجش پیرامون دفترچه شماره سه گفت: دفترچه شماره سه به همراه پاسخنامه شامل درس‌های فیزیک و شیمی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

وی درباره آزمون علوم انسانی خاطرنشان کرد: همزمان با آزمون علوم ریاضی و فنی، کنکور علوم انسانی برگزار می‌شود. همچنین آزمون علوم تجربی شامل یک دفترچه و یک پاسخنامه اضافه با احتساب درس بهیاری می‌شود.

سرپرست اداره کل چاپ و انتشارات سازمان سنجش اضافه کرد: در کنکورهای هنر و زبان‌های خارجی هم ۲ دفترچه و ۲ پاسخنامه عمومی و اختصاصی در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: ضریب تأثیر معدل و دروس آزمون کنکور نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته است.

کنکور در تاریخ مقرر و بدون تعویق برگزار می‌شود

رئیس مرکز تحقیقات سازمان سنجش کشور نیز در این نشست بیان کرد: کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ بر اساس برنامه‌ریزی‌های از پیش اعلام شده در تاریخ مقرر و بدون تعویق برگزار می‌شود.

عبدالکریم شادمهر با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های سازمان سنجش آموزش کشور، کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ در تاریخ از پیش اعلام شده برگزار می‌شود، تأکید کرد: در ۲ سال گذشته، زمان بندی کنکور کارشناسی ارشد به دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر کرد که مشکلات زیادی برای دانشگاه‌ها در پی داشت.

وی گفت: با توجه به اینکه ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی به صورت تراز در نمره کل داوطلب اعمال می‌شود و میانگین معدل مقطع کارشناسی ناپیوسته و معدل مقطع کاردانی به صورت تراز شده اعمال خواهد شد، داوطلبان دقت کنند در صورتی که مغایرتی در معدل درج شده روی کارت ورود به جلسه مشاهده کردند، بلافاصله در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ویرایش معدل کنند.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان سنجش کشور مغایرت معدل اظهار شده از سوی داوطلب با معدل مندرج در مدرک کارشناسی، موجب لغو قبولی در کد رشته قبولی داوطلب در مقطع کارشناسی ارشد می‌شود، بنابراین داوطلبان باید در این مورد دقت کامل داشته باشند.