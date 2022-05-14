کاری به نتیجه پرسپولیس نداریم/ حردانی بهترین مدافع راست ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی بعد از پیروزی ۲ بر ۱ استقلال برابر فولاد در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال گفت: تنها جمله‌ای که می‌توانم بگویم، خسته نباشید به بازیکنانم است که فوق العاده بودند و نشان دادند لیاقت قهرمانی دارند. سهم عمده موفقیت‌ها برای بازیکنانم است. آنها در نیمه اول و دوم فوق العاده بودند و تیم برتر میدان بودیم به جز دقایق پایانی که آن هم طبیعی بود.

وی یادآور شد: برای قهرمانی به سه امتیاز بازی بعد نیاز داریم. نتیجه بازی سپاهان و پرسپولیس هم تاثیرگذار است ولی زیاد کاری به آن نتایج نداریم. هنوز صد درصد قهرمان نشده‌ایم. امروز با بازیکنانم صحبت کردم و گفتم از ۴ بازی باقیمانده ۱۲ امتیاز می‌خواهیم. حتی اگر قهرمان شویم باید در سه مسابقه آخر با تمام قوا بازی کنیم.

سرمربی استقلال درباره خریدهای خوبش در نیم فصل لیگ تصریح کرد: از اول فصل خریدهایمان بر اساس سیستم بود. در پست دفاع راست، بهترین بازیکن صالح حردانی است. از مدیریت باشگاه تشکر می‌کنم که این بازیکن را جذب کرد. دو نفر از بهترین بازیکنان ما را جدا کردند (سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند) که شدیداً دلم برایشان تنگ شده است و آنها خیلی در این مسیر به ما کمک کردند. به جای آنها مجبور شدیم بازیکن خارجی بیاوریم. رافائل هم با تجربه بود خیلی به ما کمک کرد. ان شاءالله اگر قهرمان شدیم امیدوارم سیاوش و حسین هم در جشن قهرمانی باشند چون سهم زیادی در قهرمانی دارند.

مجیدی درباره تعیین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و مجوز حرفه ای استقلال برای فصل آینده تاکید کرد: این صحبت مهمی است که نمی دانم چرا زیاد به آن پرداخته نمی شود. این فاجعه برای فوتبال ایران است که استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا نیستند. باید از خدایشان باشد. من که برایم شوکه کننده بود چون خیلی روی آسیا حساب و برنامه ریزی کرده بودیم. با مدیریت باشگاه و فدراسیون فوتبال برای فصل های آینده این مشکل حل می شود و استقلال و پرسپولیس می توانند در آسیا شرکت کنند.

سرمربی استقلال ادامه داد: دلایل حذف تیم را نمی دانم. بدترین خبر نبود استقلال و پرسپولیس در آسیا بود. کسی که اطلاعات کافی دارد باید صحبت کند. خیلی از تیم هایی که با تیم های ایران قابل مقایسه نیستند در آسیا هستند ولی استقلال و پرسپولیس نیستند.

مجیدی درباره رکورد نباختن استقلال گفت: تنها چیزی که برایم مهم است، قهرمانی است و دنبال رکورد نیست. به بازیکنانم افتخار می کنم که این رکورد را به دست آوردند ولی هدف اصلی من قهرمانی است.

سرمربی استقلال یادآور شد: باید به مسئولان استان خوزستان تبریک بگویم چنین امکاناتی برای فولاد فراهم کردند. برای این تیم در ادامه راه در آسیا آرزوی موفقیت می کنم.

مجیدی در خصوص کیفیت لیگ برتر هم اظهار کرد: فاصله ها نزدیک بود و تیم های خوب امسال زیاد بودند. مس رفسنجان، فولاد، سپاهان و پرسپولیس نزدیک به هم بودند. سطح لیگ نسبت به سال های قبل بالاتر بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل نیمکت نشینی های عزیزبک آمانوف گفت: دلیلش را روراست می گویم. امانوف بازیکن فوق العاده خوبی است. او در ماه رمضان خیلی روزه می گرفت. در ماه رمضان آمادگی بدنی اش طوری نبود که از او استفاده کنیم. این بازی هم استفاده نکردیم چون هفته قبل ناراحتی زانو داشت ولی در مسابقه بعد حتما از او استفاده می شود. بازیکن خیلی با کیفیتی است.

سرمربی استقلال در پایان تصریح کرد: رودی ژستد می خواست با ما اهواز بیاید. وقتی از من پرسید گفتم اهواز خانه دوم استقلال است. از همه هواداران ممنون هستم که استقبال تیم آمدند. امیدوارم با قهرمانی که به دست می آوریم آنها را خوشحال کنیم.