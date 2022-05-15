به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست جهاد تبیین پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: جامعه نسبت به مسائل مختلف، دسیسهها و ابزارهای دشمن نیاز به تبیین و روشنگری دارد و اهمیت جهاد تبیین اگر از نسبت جهاد نظامی بیشتر نباشد، کمتر نیست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: ما در عرصه نظامی به استقلال و خودکفایی لازم رسیدهایم و دشمن نیز به این واقف هست و لذا میداند نمیتواند در بعد نظامی به جمهوری اسلامی ضربه وارد کند، لذا در زمینه نظامی ناامید شده است.
دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر بیان داشت: جبههای جدید دشمن، پنهان کردن و تحریف واقعیتهای امروز جامعه است و از این طریق میخواهد اهداف خود را دنبال کند.
حجت الاسلام جمالی ابراز داشت: بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، ما هر جا انقلابی وارد شدیم موفق بودیم، لذا شما میبینید در عرصه نظامی موفق بودیم، چون انقلابی و جهادی عمل شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: اقتصاد امروز ما، پاشنه آشیل دولت شده و دولت در یک حرکت انقلابی میخواهد در این عرصه تحول و یک اقتصاد انقلابی که دشمن نتواند به آن ضربه بزند، ایجاد کند.
دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر ادامه داد: دشمن و غربگراهای داخلی از طریق ابزارهای رسانهای و شبکههای اجتماعی تمام تلاش خود را میکند که دولت در این عرصه موفق نشود، لازم است که در این زمینه دولت و جوانان انقلابی روشنگری و تبیین شود.
نظر شما