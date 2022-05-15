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۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۰۴

دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر:

جهاد تبیین برای روشنگری برنامه‌های اقتصادی دولت محقق شود

جهاد تبیین برای روشنگری برنامه‌های اقتصادی دولت محقق شود

بوشهر- دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر گفت: جهاد تبیین برای روشنگری برنامه‌های اقتصادی دولت محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست جهاد تبیین پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: جامعه نسبت به مسائل مختلف، دسیسه‌ها و ابزارهای دشمن نیاز به تبیین و روشنگری دارد و اهمیت جهاد تبیین اگر از نسبت جهاد نظامی بیشتر نباشد، کمتر نیست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: ما در عرصه نظامی به استقلال و خودکفایی لازم رسیده‌ایم و دشمن نیز به این واقف هست و لذا می‌داند نمی‌تواند در بعد نظامی به جمهوری اسلامی ضربه وارد کند، لذا در زمینه نظامی ناامید شده است.

دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر بیان داشت: جبهه‌ای جدید دشمن، پنهان کردن و تحریف واقعیت‌های امروز جامعه است و از این طریق می‌خواهد اهداف خود را دنبال کند.

حجت الاسلام جمالی ابراز داشت: بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، ما هر جا انقلابی وارد شدیم موفق بودیم، لذا شما می‌بینید در عرصه نظامی موفق بودیم، چون انقلابی و جهادی عمل شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: اقتصاد امروز ما، پاشنه آشیل دولت شده و دولت در یک حرکت انقلابی می‌خواهد در این عرصه تحول و یک اقتصاد انقلابی که دشمن نتواند به آن ضربه بزند، ایجاد کند.

دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر ادامه داد: دشمن و غرب‌گراهای داخلی از طریق ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تمام تلاش خود را می‌کند که دولت در این عرصه موفق نشود، لازم است که در این زمینه دولت و جوانان انقلابی روشنگری و تبیین شود.

کد مطلب 5490469

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