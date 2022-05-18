رضا صفاییپور بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که چندی قبل به دلیل عوارض بیماری پارکینسون به بیمارستان منتقل شده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سلامت خود توضیح داد: دوشنبه شب همین هفته از بیمارستان به خانه آمدم، البته این به معنای درمان و مرخصی من نیست. بیماریام پارکینسون است و چند شب پیش در جمع دوستان تعادلم را از دست دادم، با ۱۱۵ تماس گرفتند و آنها بنده را به بیمارستان یاس منتقل کردند.
وی ادامه داد: در شروع حمله درد زیادی داشتم و به بیمارستان منتقل شدم اما بیماریام قابل مداوا نیست. پیگیریهایی برای چکاپ انجام دادیم قرار شد در نوبت آزمایش و امآرآی باشم که منتظر نوبت آن هستم.
این بازیگر درباره وضعیت خود گفت: الان بهترم اما این بیماری اذیت میکند. قرصهایی هم که میخورم تنها باعث میشود لرزشهایم کمتر شود و چیزی را درمان نمیکند. این همان بیماری لاعلاجی است که محمدعلی کلی هم داشت. ناشی از عوارض کارهای رزمی است که انجام میدادم و ضرباتی است که در کارهای رزمی میخوردم. این ضربهها حالا دارد عوارضش را نشان میدهد.
وی افزود: باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد، کاری نمیتوان برایش کرد. پزشکان قرصها را کم و زیاد میکنند تا لرزشها کمتر شود اما هر شب حوالی ساعت ۱۰ این درد سراغ من میآید و از سر تا کتف و کمرم را درگیر میکند. قرص هم که می خورم، تا یکی دو ساعتی آرام میشوم اما مجدد دردش آغاز میشود. شاید اگر پزشک حاذق و خوبی معرفی شود، شرایطم کمی بهتر از این بشود.
صفاییپور نظر پزشکان درباره بیماری خود را اینگونه تشریح کرد: پزشکان میگویند این بیماریای است که باید با آن مدارا کنید. اما با این شرایط سخت چگونه میتوان مدارا کرد؟ نزدیک ۱۰ سال است که من بیکارم و هیچ فعالیتی ندارم و این برایم سخت است، باید ببینیم خدا چه میخواهد و چه پیش میآید.
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