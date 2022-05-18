میزان آب دریاچه ارومیه ۴میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دستگاهی در این زمینه با بیان اینکه میزان آب دریاچه ارومیه به ۳.۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده است، افزود: این میزان هر چند نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱.۸۷ میلیارد متر مکعب کاهش یافته ولی نسبت به هفته گذشته چهار میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

وی با اشاره به بارش‌های صورت گرفته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وسعت فعلی دریاچه را ۲ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع عنوان کرد و افزود: وسعت دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۷۳ کیلومتر مربع کاهش دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه تراز دریاچه ارومیه نیز اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ سانتی‌متر کاهش یافته است، اظهار کرد: در هفته جاری، تراز آن به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۷۹ سانتی‌متر رسید در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته این میزان یک هزار و ۲۷۱ متر و ۳۶ سانتی‌متر بود.

وی تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه را یک هزار و ۲۷۴ متر و ۱۰ سانتی متر اعلام کرد و ادامه داد: ارتفاع کنونی این دریاچه نیز نسبت به بیشترین تراز ثبت شده برای آن که در سال ۱۳۷۴ رخ داده بیش از ۷.۷ متر کاهش یافته است.

دستگاهی تاکید کرد: کاهش بارش‌ها طی ۲ سال اخیر به ویژه بارش برف در سال گذشته، عاملی بر کاهش تراز دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.

دولت سیزدهم تاکید ویژه‌ای به اتمام طرح‌های انتقال آب به دریاچه ارومیه دارد که با اجرای طرح‌های انتقال آب حوضه به حوضه، احتمال افزایش تراز دریاچه در ماه‌های آتی و سال آینده بسیار زیاد است.