قیمت ۱۱۰ نوع ماهی و آبزیان اعلام شد + نرخنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز آخرین ماه بهار، قیمت بیش از ۱۱۰ نوع ماهی و آبزیان تازه و منجمد در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

بر اساس نرخ نامه اعلام شده از سوی سازمان میادین میوه و تره بار ماهی حسون تازه با قیمت هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، ماهی ساردین تازه با قیمت هر کیلوگرم ۲۶ هزار تومان و ماهی کتو با قیمت هر کیلوگرم ۲۷ هزار تومان، ارزان‌ترین ماهی‌ها و ماهی اوزون‌برون بی‌سر و دم و شکم خالی با قیمت هر کیلوگرم ۲۹۲ هزار تومان، ماهی شیر خلیج فارس ۱۹۸ هزار تومان و ماهی راشکو با قیمت هر کیلوگرم ۱۸۰ هزار تومان، گران‌ترین ماهی‌های عرضه شده در میادین میوه و تره بار هستند.

قیمت ۱۵ نوع ماهی کمتر از ۵۰ هزار تومان که قیمت ۱۲ نوع آن بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به این شرح اعلام شده است.

۱- ماهی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۲۷ هزار تومان

۲- ماهی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۳۱ هزار تومان

۳- ماهی سلطان ابراهیم هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان

۴- بیگ‌هد (بالای ۲ کیلوگرم) هر کیلوگرم ۳۴ هزار تومان

۵- فیتوفاگ زنده (بالای یک کیلوگرم) هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان

۶- بیگ‌هد زنده (بالای ۲ کیلوگرم) هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان

۷- ماهی بیاح هر کیلوگرم ۳۸ هزار تومان

۸- خامه ماهی (بالای ۳ کیلوگرم) هر کیلوگرم ۳۹ هزار تومان

۹- ماهی زرده هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان

۱۰- خامه ماهی (بین یک تا ۳ کیلوگرم) هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان

۱۱- ماهی سارم (بین ۳ تا ۵ کیلوگرم) هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان

۱۲- ماهی سارم (بین یک تا ۳ کیلوگرم) هر کیلوگرم ۴۹ هزار تومان