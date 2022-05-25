روایت ارتش اوکراین از تلفات نظامیان روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ستادکل ارتش اوکراین امروز چهارشنبه ۲۵ ماه می با صدور بیانیه ای ادعا کرد که تعداد سربازان کشته شده روسیه تا کنون به ۲۹ هزار و ۴۵۰ نفر رسیده است!

در بیانیه ستادکل ارتش اوکراین در این خصوص ادعا شده است: ارتش روسیه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۰ سرباز، یک فروند هواپیما، ۱۱ فروند هواپیمای بدون سرنشین، ۳ عراده تانک و ۱۹ دستگاه خودروی زرهی را از دست داده است!

بر اساس بیانیه مذکور، ارتش روسیه بین ۲۴ فوریه تا ۲۵ ماه می (امروز)، ۲۰۶ فروند جنگنده، ۱۷۰ فروند بالگرد، ۱۳۰۵ تانک، ۳۲۱۳ دستگاه خودروی زرهی، ۶۰۶ عراده توپ، ۲۰۱ سامانه پرتاب موشک و ۹۳ سامانه پدافند هوایی را از دست داده است!

بیانیه ستادکل ارتش اوکراین اضافه می کند: همچنین ۲ هزار و ۲۱۸ دستگاه وسیله نقلیه، ۱۳ فروند کشتی و قایق های تندروی سبک، ۴۹۱ فروند هواپیمای بدون سرنشین نیروهای روسی منهدم و ۱۱۲ فروند موشک کروز نیز خنثی شده است.

این در حالیست که روسیه تا کنون آمارهای ادعا شده از سوی ارتش اوکراین را تأیید نکرده است.

روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین را با هدف غیرنظامی و نازی زدایی کردن این کشور آغاز کرد.

این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که به گفته مقامات این کشور چاره دیگری در برابر مسکو در مقابله با سیاست های خصمانه غرب و ائتلاف نظامی ناتو نمانده بود.