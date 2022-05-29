احداث آرامستان جدید شهر دماوند وعده بر زمین مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی عصر روز یکشنبه در جلسه مکان یابی و تعیین تکلیف آرامستان مرکزی شهر دماوند که با حضور رضا طاهرخانی، سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، رضایی مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دماوند، هیأت امنای محلات و جمعی از مسئولین در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: اگر با مردم صادقانه گفتگو شود، آنها نیز همراهی لازم را در اجرای پروژه‌ها خواهند داشت.

وی گفت: دولت مردمی سیزدهم به دنبال حرکات نمایشی نیست و در این راستا وعده‌های بر زمین مانده از گذشته و مطالبات مردم باید از سوی مسئولان پیگیری و محقق شود.

طاهرخانی با اشاره به عدم گنجایش و تکمیل ظرفیت برخی از آرامستان‌های فعلی شهر دماوند گفت: یکی از مطالبات جدی و بر جای مانده مردم شهر دماوند از گذشته، احداث آرامستان مرکزی این شهر است که با توجه به تکمیل ظرفیت برخی از آرامستان ها، شناسایی، طراحی و اجرای آرامستان از مطالبات اصلی شهروندان است.

فرماندار دماوند افزود: برخی از آرامستان هایی که امکان گسترش آن در کوتاه مدت وجود دارد گسترش خواهد یافت و در ادامه نیز ادارات مسئول، به قید فوریت نسبت به بازدید و اعلام نظر در خصوص زمینی که توسط اداره شهرسازی معرفی و مورد تأیید شهردار و شورای اسلامی شهر می‌باشد اقدامات اولیه در اجرای آن آغاز کنند و در طراحی و تجهیز آن تمامی نیازهای یک آرامستان مدنظر قرار گیرد و در این خصوص با هیأت امنای شهر همفکری‌های لازم انجام شود.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد ادارت متولی نسبت به بررسی و مکان یابی آرامستان جدید شهر دماوند به قید فوریت اقدام نمایند و مصوبات لازم نیز خصوص اجرای فاز اول آرامستان مرکزی دماوند به اعضای جلسه ابلاغ شد.