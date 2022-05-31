تقویت شبکه فعال و اثرگذار کانون های مساجد مهم ترین برنامه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور (فهما) با حضور علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود شالویی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام حبیب ارزانی رئیس پیشین و حجت الاسلام کمال خداداده رئیس جدید ستاد هماهنگی فهما و جمعی از معاونان و مدیران این ستاد برگزار شد.

حجت الاسلام کمال خداداده رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه کرامت گفت: افتخار می‌کنم که خداوند متعال خدمت در عرصه مساجد را روزی من کرده است.

وی با اشاره به اینکه اگر خداوند برای اداره جامعه بشر طرحی به غیر از مسجد داشت حتماً در نظام توحیدی آن را ارائه می‌کرد، گفت: بنابراین ما امروز چاره‌ای نداریم جز اینکه کار را از مساجد به بهترین شکل ممکن آغاز و اجرا کنیم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، به شعار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه مسجد اشاره کرد و افزود: شعاری که دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان «نهضت بازگشت به مساجد» مطرح می‌کنند تنها در قالب یک شعار نیست بلکه موضوعی است که امروز می‌بایست برای شکل گیری حکمرانی اسلامی در جامعه از این مسیر حرکت کرد.

وی با بیان برنامه‌های خود برای تعالی و پیشرفت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، ادامه داد: احیا و تثبیت جایگاه ستاد هماهنگی کانون‌های فهما در مسئله حکمرانی اسلامی، به روز رسانی و عملیاتی سازی سند تحول ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و تقویت شبکه فعال و اثرگذار آن همراه با کارآمدسازی کانون‌ها از جمله اموری است که باید دنبال شود.

حجت الاسلام خداداده، خاطرنشان کرد: ما تنها نقش تعیین کننده در مساجد نیستیم. ما بخشی از سیستم اداره مسجد هستیم و باید نقش خودمان را در این ابر شبکه تشکیلاتی مسجد پیدا و پررنگ کنیم.

وی بیان کرد: کانون‌های مساجد با معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع رابطه اخوت و برادری دارد و این رابطه باید با سایر معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ایجاد و بسط وگسترش داده شود.