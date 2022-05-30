واکنش وزیرخارجه آمریکا به توقیف نفتکش های یونانی توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه این کشور روز دوشنبه توقیف نفتکش‌های یونانی توسط ایران را «غیرموجه» اعلام و آن را محکوم کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به نقل از بلینکن گفته شده است: «تداوم آزار و اذیت کشتی‌ها و مداخله در حقوق و آزادی‌های دریانوردی تهدیدی برای امنیت دریایی و اقتصاد جهانی است.»

به گفته وزارت خارجه آمریکا، بلینکن این اظهارات را در تماس تلفنی با «نیکوس دندیاس»، وزیر امور خارجه یونان بیان کرده است.

وزرای خارجه آمریکا و یونان در تماس تلفنی خود از ایران خواسته اند تا فوراً کشتی‌های توقیف شده یونانی، محموله‌ها و خدمه آنها را آزاد کند.

بلینکن در این تماس تلفنی همچنین گفت که ایالات متحده در کنار متحد خود در ناتو در مقابل این تصرف غیرموجه ایستاده است.

از سوی دیگر روز دوشنبه همچنین «یانیس اویکونومو»، سخنگوی دولت یونان در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت این کشور، شهر آتن گفت: «یونان شرکای بین المللی و متحدان خود را در مورد این حادثه مطلع کرده است تا بتوانند به وضعیت ایجاد شده توسط ایران پاسخ دهند.»

اویکونومو در پاسخ به سوالی ادعا کرد که ایران هیچ دلیل قانونی برای واکنش متقابل به ما ندارد زیرا یونان در زمان توقیف نفتکش ایرانی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا عمل کرد. او اما به این سوال که آیا آتن قصد دارد نفت توقیف شده نفتکش را به تهران بازگرداند یا خیر، پاسخی نداد.

اواخر هفته گذشته رسانه‌ها از توقیف ۲ نفتکش متعلق به یونان در خلیج فارس توسط ایران به تلافی راهزنی دریایی آتن خبر داده بودند. اقدام ایران در توقیف ۲ نفتکش مذکور پس از آن روی داد که یونان نفتکش حامل نفت تهران که نزدیک این کشور توقیف شده بود را به آمریکا تحویل داد.