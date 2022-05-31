به گزارش خبرگزاری مهر ، باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه ای نوشت: «به دنبال اتفاقات اخیر درباره بازیکنان ملی‌پوش باشگاه استقلال، به استحضار عموم علاقمندان می‌رساند که این باشگاه همواره در تعامل با تیم‌ ملی با حسن نیت کامل عمل کرده و امروز نیز حمایت همه جانبه از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران‌ را بر خود واجب‌ می‌داند.

در موضوع اخیر متأسفانه با وجود اعلام قبلی سرمربی تیم‌ ملی و اعلام نیاز ایشان برای در اختیار داشتن بازیکنان، از اولین روز اردوی تیم ملی ناهماهنگی‌هایی‌ در برنامه‌ریزی‌ مسابقات هفته آخر رخ داد که ظن بی‌توجهی به مصالح تیم ملی را موجب شد و سرمربی‌ محترم ‌تیم‌ملی به عنوان مسؤول این تیم‌ تصمیم ‌انضباطی اتخاذ کرد.

باشگاه استقلال از سهم خود در این اتفاق برای تیم ملی آگاه است و مسئولیت آن را می‌پذیرد. بنابراین بدینوسیله‌ ضمن حمایت و پوزش از جناب آقای اسکوچیچ به دلیل اختلال در برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم‌ملی، از ایشان درخواست می‌نماییم که با بازگشت بازیکنان ملی‌پوش استقلال به این اردو موافقت نمایند.

حضور در اردو و پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی باعث افتخار ملی‌پوشان باشگاه استقلال است و این باشگاه با تاکید بر حمایت همه جانبه از تیم ملی برای آقای اسکوچیچ و تیم ملی ایران در مسیر جام جهانی قطر آرزوی موفقیت می‌کند.