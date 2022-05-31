  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۳۵

با صدور اطلاعیه صورت گرفت؛

عذرخواهی باشگاه استقلال از اسکوچیچ و درخواست بازگشت ملی‌پوشان

عذرخواهی باشگاه استقلال از اسکوچیچ و درخواست بازگشت ملی‌پوشان

باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به خط خوردن ۵ بازیکن ملی پوش این تیم واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه ای نوشت: «به دنبال اتفاقات اخیر درباره بازیکنان ملی‌پوش باشگاه استقلال، به استحضار عموم علاقمندان می‌رساند که این باشگاه همواره در تعامل با تیم‌ ملی با حسن نیت کامل عمل کرده و امروز نیز حمایت همه جانبه از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران‌ را بر خود واجب‌ می‌داند.

در موضوع اخیر متأسفانه با وجود اعلام قبلی سرمربی تیم‌ ملی و اعلام نیاز ایشان برای در اختیار داشتن بازیکنان، از اولین روز اردوی تیم ملی ناهماهنگی‌هایی‌ در برنامه‌ریزی‌ مسابقات هفته آخر رخ داد که ظن بی‌توجهی به مصالح تیم ملی را موجب شد و سرمربی‌ محترم ‌تیم‌ملی به عنوان مسؤول این تیم‌ تصمیم ‌انضباطی اتخاذ کرد.

باشگاه استقلال از سهم خود در این اتفاق برای تیم ملی آگاه است و مسئولیت آن را می‌پذیرد. بنابراین بدینوسیله‌ ضمن حمایت و پوزش از جناب آقای اسکوچیچ به دلیل اختلال در برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم‌ملی، از ایشان درخواست می‌نماییم که با بازگشت بازیکنان ملی‌پوش استقلال به این اردو موافقت نمایند.

حضور در اردو و پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی باعث افتخار ملی‌پوشان باشگاه استقلال است و این باشگاه با تاکید بر حمایت همه جانبه از تیم ملی برای آقای اسکوچیچ و تیم ملی ایران در مسیر جام جهانی قطر آرزوی موفقیت می‌کند.

کد مطلب 5503606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      میگه ،،ظن بی توجهی به مصالح ملی،،!! بابا جفت پا با کفش رفتی روی مصالح ملی...‌ دو زار واسه تیم ملی ارزش قائل نشدید که لطف سرمربی اونم واسه یه بازی تشریفاتی نتونستید پا روی تکبرتون بزارید... حالا می خواید شریک دزد و رفیق غافله باشید؟؟!!!!
    • اکبر IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دیگه شورش رو درآوردن، بی خاصیتی و بی وجودی اسکوچیچ یعنی همین. دیروز خط زد امروز دعوت کرد. به خودش هم احترام نذاشت. داخل ایران هرکاری بخوان انجام میدن اما نتیجه این کارهاشون بعدا معلوم میشه. افتضاح کل فدراسیون رو گرفته.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها