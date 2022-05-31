اولین فصل بدون گل برای کاپیتان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، فصل بیست و یکم در حالی برای استقلال پایانی خوش داشت که وریا غفوری کاپیتان این تیم شب گذشته جام قهرمانی را بالای سر برد و این قهرمانی با ثبت بهترین آمار و رکوردها و بدون شکست برای آبی پوشان به دست آمد.

در حالی که استقلال بهترین فصل دو دهه اخیر خود را تجربه کرد، وریا غفوری کاپیتان این تیم نسبت به فصل‌های گذشته فروغ همیشگی خود را نداشت و برای اولین بار در یک فصل موفق به گلزنی نشد.

غفوری در این فصل ۹ بازی را به طور کامل از دست داد و تنها در ۶ بازی به طور کامل و ۹۰ دقیقه‌ای در میدان حاضر بود، برای اولین در یک فصل موفق به گلزنی نشد که این بسیار عجیب است.

کاپیتان آبی پوشان که پنجمین فصل حضورش در این تیم را تجربه می‌کند، تا پیش از این فصل در مسابقات مختلف در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا جمعاً ۲۶ بار برای آبی پوشان گلزنی کرده بود تا در بین ۳۰ گلزن برتر تاریخ این باشگاه قرار گیرد. اما وی در این فصل برای اولین بار موفق به گلزنی نشد تا در فصلی که جام قهرمانی را بالای سر برده است، عجیب‌ترین دوران فوتبال خود را تجربه کرده باشد.

غفوری در این فصل با ۱۰۷۶ دقیقه حضور در میدان، یازدهمین در جدول پر کار ترین بازیکنان این تیم بود و این در حالی بود که وی در فصل گذشته در رده پنجم این جدول قرار داشت.