نخستین تمرین شاگردان محمد بنا در قزاقستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام بولات تورلیخانوف به عنوان دومین مسابقات بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۲ طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ خردادماه با حضور فرنگی و آزادکاران منتخب کشورمان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

بر این اساس با توجه به برگزاری زودتر رقابت‌های کشتی فرنگی، تیم منتخب کشورمان یکشنبه شب راهی کشور قزاقستان شد، نمایندگان کشورمان دیروز به محل برگزاری رقابت‌ها رسیدند، اما با توجه به خستگی سفر با صلاحدید کادر فنی استراحت کردند تا امروز (سه شنبه) نخستین تمرین خود را زیر نظر محمد بنا سرمربی و سایر اعضای کادر فنی برگزار کنند.



اسامی نمایندگان منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این رقابت‌ها که از روز پنج شنبه به مصاف حریفان خود می‌روند به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی – پویا ناصرپور

۶۷ کیلوگرم: میثم دلخانی

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری

۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام

۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری – علی شریفی

۹۷ کیلوگرم: مهدی فلاح

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی – امین میرزازاده

سرمربی: محمد بنا

مربیان: رسول جزینی، بهروز حضرتی پور، رحیم گیوی