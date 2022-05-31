از تصمیمات مجمع ناراحت هستم/ چند بار استعفا کردم اما نپذیرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانی فر در پایان مجمع فدراسیون فوتبال گفت: باید از اعضای مجمع تشکر کنم که همه دغدغه فوتبال را دارند. از تصمیماتی که در این مجمع گرفته شد در مورد آقای عزیزی خادم ناراحت هستم. با این حال باید به تصمیم مجمع احترام گذاشت.

وی در مورد خروج مهرداد سراجی و تکلیف هیات رئیسه گفت: اتفاق خوب برای فوتبال این است که هشتم شهریور انتخابات برگزار خواهد شد. از سوی دیگر با جدایی آقای سراجی اعضای هیات رئیسه می تواند تا انتخابات نفرات جدید را اضافه کند. در مورد نایب رئیس بانوان هم امیدوارم مشکل ایشان حل شود اما هیات رئیسه می تواند در مورد جانشین وی تصمیم بگیرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: هنوز به طور قطعی مشخص نیست که با کدام کشور بازی خواهیم کرد اما قطعا در اردوی قطر با یک تیم بازی خواهیم کرد.

وی در مورد فشارهایی که روی او وجود داشته است گفت: از هیچکس گلایه ای ندارم. حتما حقم بوده که این مسائل را در مورد من مطرح کرده بودند. امروز برای من ساعت 9 صبح وقت دادگاه گذاشته بودند، آن هم در روز مجمع!

کامرانی فر افزود: روزهای خوبی را برای فوتبال ایران پیش بینی می کنم. من چند بار می خواستم از این پست بروم. برای ماندن تلاش نکردم و برای آمدن هم تلاشی نکردم. سه بار استعفا کردم اما موافقت نکردند. الان هم هر زمانی که بخواهند این پست را تحویل می دهم و می روم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان گفت: مجمع باید تعارف را کنار بگذارد و تصمیمات خوبی بگیرد.