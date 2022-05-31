راه اندازی سامانه درخواست آنلاین دریافت و تعویض اسناد ترانزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان تنها نماینده رسمی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (Fia) در ایران، این سامانه را در راستای توسعه و گسترش ارائه خدمات غیر حضوری بر بستر سامانه آنلاین و همچنین ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان همزمان با آغاز اجرای طرح تعویض اجباری پلاکهای ترانزیت از ابتدای خرداد ماه سال جاری راه اندازی کرده است.
از این پس متقاضیان دریافت و تعویض تعویض پلاکهای سری E، D، B، A و دفترچه مالکیت و دریافت اسناد ترانزیت جدید خودروهای سواری و ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باربری و مسافربری، میتوانند از امروز شنبه هفتم خرداد ماه ١٤٠١ با مراجعه به سامانه idp.taci.ir نسبت به ثبت درخواست خود به صورت آنلاین اقدام کنند.
فهرست کامل نمایندگیهای مجاز کانون در سراسر کشور جهت مراجعین حضوری در نشانی اینترنتی https://gis.taci.ir/webforms/fa/general/ قابل مشاهده است.
نظر شما