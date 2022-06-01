امیدوارم با ولز همگروه شویم/وضعیت تیم ملی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران به خبرنگاران گفت: وظیفه ما این است که تمرین کنیم. ما منتظریم که چند بازی خوب تدارکاتی برای ما در نظر بگیرند. امیدوارم بهترین شرایط فراهم شود.

او درباره وضعیت خود افزود: وضعیت خوبی در شارلوا در فصل گذشته داشتم و آخرین بازی را هم با گلزنی پشت سر گذاشتم. خوشبختانه شرایط فیزیکی و بدنی‌ام خیلی خوب است و امیدوارم به تیم ملی کمک کنم.

«آیا شرایط فعلی اردوی تیم ملی ایران در مسیر آماده سازی برای جام جهانی نگران کننده نیست»؟ قلی زاده در پاسخ به این سوال گفت: بله! اما تنها کاری از دست بازیکنان و مربیان برمی‌آید همین است که تمرین کنیم و منظم باشیم. امیدوارم برای ما بازی دوستانه تدارک دیده باشند. باید در شرایط فیزیکی و تاکتیکی مد نظر قرار بگیریم چون در جام جهانی باید از هر جهت آماده بود و این مساله باید در بازی‌های دوستانه مد نظر قرار بگیرد.

قلی زاده درباره احتمال جدایی از شارلوا گفت: فعلا چیزی مشخص نیست اما امیدوارم بتوانم از فوتبال بلژیک بروم.

او درباره پلی‌آف اروپا در رقابت‌های جام جهانی و اینکه دوست دارد با کدام تیم اروپایی هم‌گروه شویم گفت: دوست دارم با ولز هم‌گروه شویم. به هر حال هر تیمی که در جام جهانی باشد، تیم دست و پا بسته‌ای نیست و امیدوارم بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.