  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۳ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۱۸

میرزاجانی تشریح کرد:

دوره های آموزش و ارتقاء قاریان و دعاخوانان برگزاری می شود

دوره های آموزش و ارتقاء قاریان و دعاخوانان برگزاری می شود

میرزاجانی از دوره های تخصصی در سال ١۴٠١ در سه بخش شامل: چهاردهمین دوره ارتقاء قاریان ممتاز قرآن کریم، ششمین دوره ارتقاء دعاخوانان ممتاز کشور و چهارمین دوره آموزش غیرحضوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن گفت: برگزاری دوره‌های آموزش و ارتقا از اقدامات و تجربیات موفق شورای عالی قرآن در حوزه آموزش‌های تخصصی است که سال هاست ویژه قاریان و دعاخوانان ممتاز برگزار می‌شود و بحمدالله شاهد ثمرات و برکات فراوان آن بوده ایم. در دو سه سال اخیر، بهره گیری از بستر فضای مجازی، امکان استفاده از این دوره‌ها را برای تعداد بیشتری از ممتازین عرصه قرائت و دعا در استان‌های مختلف کشور فراهم کرده است.

معاون اجرایی شورای عالی قرآن ادامه داد: این دوره‌های تخصصی در سال ١۴٠١ در سه بخش شامل: چهاردهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز قرآن کریم، ششمین دوره ارتقا دعاخوانان ممتاز کشور و چهارمین دوره آموزش غیرحضوری تدارک دیده شده، از خردادماه آغاز و تا اسفندماه ادامه خواهد یافت.

میرزاجانی افزود: امسال مشارکت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در برگزاری این دوره‌ها، می‌تواند نویدبخش یک همکاری و هم افزایی پربرکت باشد که آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم به پربارترشدن این حرکت ارزشمند بینجامد.

وی در پایان با اشاره به اینکه در دوره‌های آموزش و ارتقا چه در بخش حضوری و چه مجازی از استادان مجرب استفاده خواهد شد گفت: قراء و دعاخوانان ممتازی که علاقمند به شرکت در این دوره‌ها هستند می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن یا مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و با کسب اطلاعات تکمیلی، حداکثر تا ٢٠ خردادماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

علاقه مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام از اینجا اقدام نمایند.

کد مطلب 5505837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها