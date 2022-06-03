دوره های آموزش و ارتقاء قاریان و دعاخوانان برگزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن گفت: برگزاری دوره‌های آموزش و ارتقا از اقدامات و تجربیات موفق شورای عالی قرآن در حوزه آموزش‌های تخصصی است که سال هاست ویژه قاریان و دعاخوانان ممتاز برگزار می‌شود و بحمدالله شاهد ثمرات و برکات فراوان آن بوده ایم. در دو سه سال اخیر، بهره گیری از بستر فضای مجازی، امکان استفاده از این دوره‌ها را برای تعداد بیشتری از ممتازین عرصه قرائت و دعا در استان‌های مختلف کشور فراهم کرده است.



معاون اجرایی شورای عالی قرآن ادامه داد: این دوره‌های تخصصی در سال ١۴٠١ در سه بخش شامل: چهاردهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز قرآن کریم، ششمین دوره ارتقا دعاخوانان ممتاز کشور و چهارمین دوره آموزش غیرحضوری تدارک دیده شده، از خردادماه آغاز و تا اسفندماه ادامه خواهد یافت.



میرزاجانی افزود: امسال مشارکت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در برگزاری این دوره‌ها، می‌تواند نویدبخش یک همکاری و هم افزایی پربرکت باشد که آن را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم به پربارترشدن این حرکت ارزشمند بینجامد.



وی در پایان با اشاره به اینکه در دوره‌های آموزش و ارتقا چه در بخش حضوری و چه مجازی از استادان مجرب استفاده خواهد شد گفت: قراء و دعاخوانان ممتازی که علاقمند به شرکت در این دوره‌ها هستند می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن یا مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و با کسب اطلاعات تکمیلی، حداکثر تا ٢٠ خردادماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

علاقه مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام از اینجا اقدام نمایند.