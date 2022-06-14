به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۶و ۳۳ دقیقه امروز سه شنبه حوالی مزدآوند در استان خراسان رضوی را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زلزله در موقعیت ۶۰.۵۵ طول جغرافیایی و ۳۵.۸ عرض جغرافیایی ثبت شده است.

نزدیک ترین شهرها به مکان زمین لرزه ۴۰ کیلومتری مزدآوند (خراسان رضوی)، ۴۴ کیلومتری سفید سنگ (خراسان رضوی)، ۴۷ کیلومتری نصراباد (خراسان رضوی) بوده است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به مکان زمین لرزه ۱۰۵ کیلومتری مشهد، ۳۴۳ کیلومتری بجنورد بوده است.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.