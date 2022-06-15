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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

ویلاهای مجللی که در استان تهران غیرقانونی ساخته شده، تخریب می‌شود

ویلاهای مجللی که در استان تهران غیرقانونی ساخته شده، تخریب می‌شود

دبیر کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری از اجرای احکام رسوبی و معوقه خبر داد و گفت: ویلاهای مجلل و بناهای لوکس که برخلاف قانون در شهرستان‌های استان تهران ساخته شده، تخریب خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، «محمدعلی شجاعی» با اشاره به آغاز اجرای احکام معوقه و رسوبی علیه تخلفات اراضی کشاورزی در استان تهران افزود: اکنون با دادستانی، استانداری و دیگر نهادهای مربوطه برای انجام اقدامات لازم قانونی به منظور اجرای احکام معوقه در استان تهران هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در نخستین مرحله از اجرای احکام رسوبی، ویلاهای مجلل و بناهای لوکس که برخلاف قانون در شهرستان‌های استان تهران ساخته شده، تخریب خواهند شد.

۱۳ هزار حکم قطعی قلع‌وقمع در سراسر کشور

شجاعی گفت: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ هزار حکم قطعی علیه متخلفان و متصرفان به اراضی کشاورزی در سراسر کشور، در مراجع قضائی صادر شده که تا کنون اجرایی نشده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد تخلف حدود ۴۸۰ فقره شامل احداث ویلاهای لوکس، بناهای ساختمانی، سوله، انباری و کانکس، مربوط به شهرستان‌های استان تهران است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با تاکید بر اهمیت اجرای این احکام و نقش عبرت‌آموز آن در پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، گفت: تخریب اراضی کشاورزی، بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت غذایی کشور است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری، دولت سیزدهم و اسناد فرادستی و سیاست‌های ابلاغی نظام است.

کد مطلب 5515265

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