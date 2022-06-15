به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، «محمدعلی شجاعی» با اشاره به آغاز اجرای احکام معوقه و رسوبی علیه تخلفات اراضی کشاورزی در استان تهران افزود: اکنون با دادستانی، استانداری و دیگر نهادهای مربوطه برای انجام اقدامات لازم قانونی به منظور اجرای احکام معوقه در استان تهران هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در نخستین مرحله از اجرای احکام رسوبی، ویلاهای مجلل و بناهای لوکس که برخلاف قانون در شهرستان‌های استان تهران ساخته شده، تخریب خواهند شد.

۱۳ هزار حکم قطعی قلع‌وقمع در سراسر کشور

شجاعی گفت: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ هزار حکم قطعی علیه متخلفان و متصرفان به اراضی کشاورزی در سراسر کشور، در مراجع قضائی صادر شده که تا کنون اجرایی نشده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد تخلف حدود ۴۸۰ فقره شامل احداث ویلاهای لوکس، بناهای ساختمانی، سوله، انباری و کانکس، مربوط به شهرستان‌های استان تهران است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با تاکید بر اهمیت اجرای این احکام و نقش عبرت‌آموز آن در پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، گفت: تخریب اراضی کشاورزی، بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت غذایی کشور است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری، دولت سیزدهم و اسناد فرادستی و سیاست‌های ابلاغی نظام است.