شیوع خشکی چشم در فصل گرما/ ارتباط دیابت و نابینایی

به گزارش خبرگزاری مهر، احد صداقت، روز چهارشنبه در همایش بهاره چشم پزشکی ایران که در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، افزود: دیابت باعث افزایش آسیب به شبکیه چشم می‌شود و بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال از ابتلاء به این بیماری، خونریزی شبکیه و کاهش دید در فرد مبتلا اتفاق می‌افتد.

وی اظهار داشت: بیماران مبتلا به دیابت شانس نابینا شدن بیش‌تری نسبت به سایر افراد دارند، به این بیماران توصیه می‌شود که قند خون و فشار خون خود را کنترل کرده و هر ۶ ماه یکبار برای بررسی وضعیت چشم خود به پزشک مراجعه کنند.

صداقت ادامه داد: در ابتدا فرد دیابتی ممکن است علائمی از عوارض چشمی وجود نداشته باشد اما پس از گذشت چند سال ممکن است عوارض چشمی بروز پیدا کند که تحت نظر متخصص چشم وضعیت بینایی باید مورد بررسی قرار گیرد و پزشک بر حسب شدت دیابت و علائم بیماری مدت زمان چکاب را مشخص می‌کند.

خشکی چشم شایع‌ترین بیماری فصل گرما

این چشم پزشک با بیان اینکه خشکی چشم شایع‌ترین بیماری فصل گرما است، گفت: خشکی چشم با توجه به اینکه در منطقه جغرافیایی گرم هستیم، بسیار شایع بوده و زمانی رخ می‌دهد که اشک‌ها قادر به چرب کردن چشم‌ها نیست و خطر ابتلاء به عفونت چشم افزایش می‌یابد.

صداقت افزود: آسیب به سطح چشم، در صورت عدم درمان، خشکی چشم شدید ایجاد کرده و منجر به التهاب چشم، سایش سطح قرنیه، زخم قرنیه و مشکلات بینایی می‌شود، کیفیت زندگی کاهش یافته و چشم‌های خشک می‌تواند فعالیت‌های روزمره، مانند خواندن را دشوار کند.

این استاد دانشگاه، احساس خارش و سوزش، حساسیت چشم به دود یا باد، قرمزی چشم، تاری دید، ریزش اشک، دوبینی و چسبیدگی پلک‌ها به یکدیگر در هنگام بیدار شدن از خواب از علائم خشکی چشم بیان کرد و تصریح کرد: برخی از افراد در شرایط ابتلاء به خشکی چشم، دردی شدید را احساس می‌کنند که این مسئله می‌تواند منجر به ناامیدی، اضطراب و اختلال در عملکرد روزمره آن‌ها شود.

صداقت ادامه داد: عوارض خشکی چشم می‌تواند شامل تشدید قرمزی چشم و حساسیت به نور و همچنین، افزایش درد چشم‌ها و بدتر شدن مشکل در بینایی شود، افراد مبتلا به خشکی چشم تمایل دارند به طور مداوم چشم خود را مالش دهند که باید برای جلوگیری از التهاب از این امر پرهیز شود، توصیه می‌شود که پلک‌های خود را چند بار در روز شستشو دهید.

به گفته وی، بیشتر افرادی که به خشکی خفیف چشم دچار هستند مشکل یا عارضه طولانی‌مدتی را تجربه نمی‌کنند اما علائم شدید این مسئله می‌تواند منجر به التهاب چشم، عفونت چشم و آسیب به سطح قرنیه شود، آسیب به سطح قرنیه می‌تواند باعث زخم دردناک آن شود و بر بینایی شما نیز تأثیر بگذارد.