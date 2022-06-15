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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۳۵

توضیح باشگاه استقلال درباره محرومیت از نقل و انتقالات

توضیح باشگاه استقلال درباره محرومیت از نقل و انتقالات

باشگاه استقلال تهران نسبت به محرومیت از حضور در نقل و انتقالات تابستانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال تهران، فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقلال درباره بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌پوشان پایتخت، بیان کرد: باشگاه فوتبال پانتولیکوس یونان بابت حق رشد محمدرضا آزادی از باشگاه استقلال در سیستم TMS شکایت کرده و فیفا هم مبلغ ۱,۷۵۰ دلار باشگاه استقلال را محکوم کرده است.

وی افزود: به دلیل پایین بودن این رقم و مشکلات انتقال پول، باشگاه تصمیم گرفت که از طلب فیفا این پول پرداخت شود. مدت‌ها پیش در خواست ما به فیفا رسید و فیفا به تنها بانک مربوطه دستور برداشت و واریز را داد اما زمان‌بر شدن این امر باعث ورود یک کمیته دیگر فیفا شد. امروز هم فیفا به ما اعلام کرد به محض واریز پول از سوی بانک به حساب باشگاه یونانی ظرف چند روز آینده، پنجره باشگاه باز می‌شود و از این بابت جای نگرانی نیست.

کد مطلب 5515668

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