استراتژی قدرت هژمون آمریکا شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در دومین اجلاسیه سنگرسازان بی سنگر با رویکرد فرهنگ و مدیریت جهادی که در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزار شد گفت: برگزاری این یادواره‌ها یادآور تصمیم و ابتکار حضرت امام خمینی (ره) برای رسیدگی به مناطق محروم و یادآور حماسه جهادگران برای کاشتن بذر امید و عدالت با مدیریت جهادی در دل محروم‌ترین و مستضعف‌ترین اقشار جامعه یعنی روستاییان است.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه نیروهای جهاد سازندگی با تلفیق ایمان و عمل با مدیریت جهادی و فرهنگ اسلامی انقلابی و با ثبات قدم و صبورانه و مدیریت انعطاف پذیر و کاربردی در قالب ستادهای پشتیبانی و مهندسی، خدمات بزرگی را برای پیروزی جنگ انجام دادند تأکید کرد: همه مسئولان کشوری و فرماندهان دفاع مقدس اذعان می‌کنند که با شروع جنگ تحمیلی و حضور جهاد سازندگی و اقدامات گسترده این عزیزان در جبهه‌های جنوب، غرب و شمال غرب کشور با بهره گیری و بکارگیری از صدها تجهیزات مهندسی و هزاران نفر نیروهای متخصص و رزمندگان شجاع در کمک فرماندهان نظامی، پیروزی در دفاع مقدس محقق شد.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید قاسم سلیمانی با برشماری خدمات جهاد سازندگی در دوران جنگ تحمیلی خاطرنشان ساخت: جهاد سازندگی این سنگرسازان بی سنگر در دشت‌های تفتیده خوزستان در کوه‌های سر به فلک کشیده غرب و شمال غرب کشور، در هورالعظیم و دریا با ساخت چند هزار کیلومتر راه و صدها پل ابتکاری و هزاران سنگر مختلف بتونی، ده‌ها بیمارستان صحرایی و احداث هزاران کیلومتر خاکریز، یکی از ارکان پیروزی افرین در جنگ بودند.

وی افزود: جهاد سازندگی با رسیدگی به محرومان جنگی در سریع‌ترین زمان ممکن به بیمارستان‌های صحرایی، جان هزاران مجروح را نجات دادند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح فرهنگ و مدیریت جهادی گفت: هر دولت و حکومتی متناسب با اندیشه سیاسی خودش یک فرهنگ عمومی را می‌سازد. مثلاً رژیم منحوس سابق به دنبال حاکمیت فرهنگ و ارزش غربی در تمامی ابعاد بر ملت ایران بود که با ارزش‌های ملی و اسلامی ما کاملاً متضاد بود یا امریکا پس از فروپاشی شوروی در سال ١٩٩١ به دنبال تک قطبی سازی قدرت در تمام ابعاد فرهنگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در جهان بود.

وی با اشاره به استراتژی آمریکا در شکل گیری قدرت هژمون و تک قطبی سازی قدرت در جهان افزود: قدرت هژمون یعنی هیچ قدرتی نتواند با آنها مقابله کند آنها می‌گفتند جهان یک دهکده است و فرهنگ و آداب و رسوم این دهکده باید امریکایی شود.

سردار صفوی خاطرنشان ساخت: اما استراتژی قدرت هژمون یا تنها ابرقدرت جهان شدن از سوی آمریکا با شکست مواجه شد و جهان به سمت چند قطبی شدن قدرت در حال حرکت است و مصداق آن جنگ روسیه و اوکراین است.

سردار صفوی با تبیین اهمیت فرهنگ تصریح کرد: فرهنگ بر همه ارکان یک دولت یا حکومت تأثیرگذار است، در تنظیم قوانین، سیاست‌های اقتصادی و خارجی، سیاست‌های دفاعی و امنیتی یک دولت، فرهنگ جوهره شکل دهنده به باورها و ارزش‌های اجتماعی، هنر، ادبیات و آداب و رسوم یک ملت است.

وی با اشاره به بسترهای فضای مجازی برای تغییر در فرهنگ ملی کشورها افزود: جنگ نرم و فضای مجازی می‌تواند درست در مقابل فرهنگ ملی و ارزشی یک ملت یا یک دولت عمل کند یعنی هدف جنگ نرم تغییر در فرهنگ و باورها و ارزش‌ها و هنجارهای یک ملت خصوصاً جوانان است.

صفوی با تشریح مؤلفه‌های مدیریت جهادی گفت: مدیریت جهادی مرکب از مؤلفه‌های عشق و ایمان و عقلانیت و ولایتمداری، عزم و اراده در رسیدن به اهداف و خدمت به مردم و توانایی مدیریتی غلبه بر چالش‌ها و موانع و عبور از انها با شعار ما می‌توانیم است.

سردار صفوی با اشاره به جایگاه مدیریت جهادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری تصریح کرد: مبنا و اساس بودن اسلام ناب محمدی، معنویت و عقلانیت، مکتبی و مردمی بودن، حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی، حفظ کرامت انسانی و بهره برداری از قدرت مادی و معنوی برای حل مشکلات مختلف از شاخص‌های مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری است.

وی تأکید کرد: هدف نهایی مدیریت جهادی تعالی و تکامل فردی و اجتماعی و ایجاد زمینه برای خودسازی فردی و اجتماعی، جهت خدمت به ملت و کشور، دین و انقلاب اسلامی است.

این فرمانده عالی دوران دفاع مقدس با اشاره به خصوصیات مدیران جهادی تأکید کرد: مدیران جهادی از دانش و مهارت عملی تأثیرگذار در محیط ملی، منطقه‌ای و بین المللی برخوردار هستند.

وی افزود: مدیر جهادی التزام عملی به مبانی و ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه و رفتار انسانی دارد و از روحیه خودمحوری و تکبر به دور است و به کار تیمی اعتقاد دارد.

صفوی با بیان اینکه مدیر جهادی دارای روحیه مردم داری و مردم یاری است اظهار کرد: مدیر جهادی از توانایی ارتباطات گسترده با اقشار مختلف مردم برقرار و به دانش مدیریت روز مسلط است. مدیر جهادی به دنبال عاقبت بخیری است