برج ۷۵ متری چینی از فضا انرژی خورشیدی می گیرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، برق خورشیدی فضایی می‌تواند چالش انرژی جهان را برطرف کند اما توسعه فناوری‌های آن به دلیل هزینه‌ها و مهلت‌های تعیین شده همچنان قطعی نیست.

اکنون به نظر می‌رسد جهان یک گام به عملیاتی شدن انرژی خورشیدی فضایی نزدیک تر شده است زیرا محققان دانشگاه شیدیان (Xidian) آزمایش و بررسی ابزاری برای جمع آوری انرژی خورشیدی در فضا را تکمیل کرده اند. همچنین آنها در ۵ ژوئن نخستین «نیروگاه خورشیدی فول لینک و تمام سیستم »(full-link and full-system solar power plant) جهان را به طور موفقیت آمیز آزمایش کردند.

این نیروگاه انرژی خورشیدی فضایی یک برج فولادی ۷۵ متری است که در پردیس دانشگاه شیدیان ساخته شده است.

در تئوری نیروگاه مذکور به ماهواره‌هایی در مدار زمین متصل می‌شود که انرژی خورشید را در ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته جمع آوری می‌کنند و آن را با استفاده از امواج میکروویو فرکانس بالا به زمین می‌تابانند. این نیروگاه شامل ۵ سیستم زیرمجموعه ای مختلف است.

انرژی خورشیدی فضایی پتانسیل زیادی دارد زیرا می‌توان بدون چالش‌های معمول روی زمین مانند آب وهوای بد و انتظار برای روشنایی روز، آن را جمع آوری کرد.

با این وجود موانعی در مسیر توسعه آن قرار دارد مانند ارزیابی تأثیر اشعه‌هایی با فرکانس انرژی بالا بر ارتباطات، ترافیک هوایی و البته ساکنان منطقه.

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