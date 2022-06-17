به گزارش خبرنگار مهر، به همت دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی، اولین همایش بینالمللی اسلام و فضای مجازی در پایان سال ۱۴۰۱ با هدف تولید دانش و نظریهپردازی، تضارب اندیشهها و ارتباط مستمر با جامعه علمی جهان اسلام برگزار میشود.
برگزاری پیشنشستهای علمی با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی به زبانهای انگلیسی و عربی، از جمله برنامههای حاشیهای این همایش است.
مقالات پذیرفته شده، در پایگاههای پژوهشی معتبر نمایه خواهد شد.
لازم به تاکید است تنها مقالات به زبان انگلیسی یا عربی پذیرفته خواهد شد و مقالات تنها از طریق سایت همایش دریافت میشود.
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