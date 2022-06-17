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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۱۵

به همت دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی؛

اولین همایش بین‌المللی اسلام و فضای مجازی برگزار می‌شود

اولین همایش بین‌المللی اسلام و فضای مجازی برگزار می‌شود

به همت دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی، اولین همایش بین‌المللی اسلام و فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ با هدف تولید دانش، تضارب اندیشه‌ها و ارتباط مستمر با جامعه علمی جهان اسلام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی، اولین همایش بین‌المللی اسلام و فضای مجازی در پایان سال ۱۴۰۱ با هدف تولید دانش و نظریه‌پردازی، تضارب اندیشه‌ها و ارتباط مستمر با جامعه علمی جهان اسلام برگزار می‌شود.

برگزاری پیش‌نشست‌های علمی با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی به زبان‌های انگلیسی و عربی، از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این همایش است.

مقالات پذیرفته شده، در پایگاه‌های پژوهشی معتبر نمایه خواهد شد.

لازم به تاکید است تنها مقالات به زبان انگلیسی یا عربی پذیرفته خواهد شد و مقالات تنها از طریق سایت همایش دریافت می‌شود.

کد مطلب 5516351
فاطمه علی آبادی

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