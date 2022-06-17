برقراری ۸ پرواز برای اعزام حجاج به جده و مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، همزمان با ۲۷ خردادماه عملیات رفت زائران بیت الله الحرام از ۴ ایستگاه پروازی تهران، خوزستان، اصفهان و مشهد با ۸ پرواز در حال انجام است.

در روز بیست و هفتم خردادماه دو پرواز از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به دو فرودگاه جده و مدینه، دو پرواز از فرودگاه اصفهان به مقصد مدینه منوره و دو پرواز از فرودگاه مشهد به فرودگاه جده و دو پرواز از فرودگاه اهواز به مدینه انجام می‌شود.

در ششمین روز از اعزام زائران بیت الله الحرام دو پرواز از ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد که اولین پرواز در ساعت ۴و ۳۵ دقیقه بامداد امروز به شماره پرواز ۱۹۱۰ از تهران به مقصد جده پرواز کرد و پرواز دوم در ساعت ۱۵و ۵۰ دقیقه بعد از ظهر امروز به شماره پرواز ۱۹۱۲ عازم مدینه منوره خواهد شد.

همچنین اعزام زائران بیت الله الحرام از استان خوزستان با دو پرواز از فرودگاه بین المللی شهید سردارحاج قاسم سلیمانی انجام خواهد شد که اولین پرواز در ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه بامداد امروز به شماره پرواز ۱۹۰۶ به سوی مدینه اعزام شد و گروه دوم از زائران در ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شامگاه جمعه با شماره پرواز ۱۹۰۸ به سوی مدینه منوره پرواز خواهند کرد.

حجاج بیت الله الحرام از استان اصفهان با دو پرواز از فرودگاه بین المللی شهید آیت الله بهشتی امروز عازم سرزمین وحی می‌شوند، اولین پرواز زائران ساعت ۶ صبح امروز به شماره پرواز ۱۹۱۴ اعزام شد و دومین پرواز از این استان در ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه امشب به شماره پرواز ۱۹۱۶ به سوی مدینه منوره پرواز خواهد شد.

اعزام حجاج بیت الله الحرام استان خراسان رضوی نیز امروز با دو پرواز از فرودگاه بین المللی شهید آیت الله هاشمی نژاد مشهد انجام خواهد شد، اولین پرواز زائران ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح امروز به شماره پرواز ۱۹۰۲ به سوی فرودگاه جده اعزام شد و دومین پرواز از این استان در ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب به شماره پرواز ۱۹۰۴ عازم فرودگاه جده خواهد شد.

گفتنی است؛ در عملیات اعزام زائران بیت الله الحرام، پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» از ۱۸ ایستگاه پروازی به مقصد دو فرودگاه جده و مدینه انجام می‌شوند.