به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روز ۲۵ خردادماه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وابسته به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به اتمام فرصت واریز وجه منتخبین اصلی، تمامی منتخبین ذخیره (رزرو) اولین مرحله قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو که نام آن‌ها در این سامانه اعلام شده، می‌توانند از امروز (شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱) با مراجعه به سایت‌های فروش شرکت‌های خودرو ساز، نسبت به انجام فرآیند ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام کنند.

مطابق با این اطلاعیه، مهلت ثبت نام منتخبین ذخیره این دوره از قرعه کشی خودرو، تا ۶ تیر ۱۴۰۱ خواهد بود.

وزارت صمت ۱۹ خرداد اعلام کرده، دور بعدی تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه نیز، در تیرماه انجام می‌شود.