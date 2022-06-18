بررسی «قانون علیه انسان» با مرد عوضی هیچکاک و محاکمه کافکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین رویداد فیلم‌کتاب دوزیست، با نمایش فیلم «مرد عوضی» هیچکاک، همراه با بررسی رمان «محاکمه» کافکا حول موضوع «قانون» برگزار می‌شود. امیررضا مافی و محمد قربانی کارشناسان رویداد این هفته خواهند بود.

سلسله رویدادهای دوزیستگاه در هر نشست میزبان دو کارشناس از حوزه فیلم و ادبیات است و علاقمندان نیز به صورت حضوری و در قالب گفت‌وگوی گروهی در بحث شرکت می‌کنند.

در هر رویداد که از پیش، رمان و فیلم آن برای مطالعه و تماشا اعلام می‌شود، کارشناسان و حضار با تمرکز بر یک موضوع به نقد رمان و فیلم مربوطه از منظر همان موضوع می‌پردازند.

این نشست یکشنبه ۲۹ خرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل خانه اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود.