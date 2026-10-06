انتقاد صباغیان از توقف لایحه افزایش نمایندگان در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میاندستور خود اظهار کرد: مجلس دو سال قبل طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن، دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را ارائه کند.
وی افزود: وزارت کشور با توجه به آگاهی از این وضعیت، بلافاصله لایحه کارشناسیشدهای را تنظیم و به هیئت دولت ارسال کرد، اما متأسفانه این لایحه ماههاست در هیئت دولت معطل و متوقف شده است.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده شده است که رئیسجمهور نظر مثبتی نسبت به این لایحه ندارد.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس از توقف لایحه افزایش نمایندگان در هیئت دولت انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میاندستور خود اظهار کرد: مجلس دو سال قبل طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن، دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را ارائه کند.
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