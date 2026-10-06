انتقاد صباغیان از توقف لایحه افزایش نمایندگان در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میان‌دستور خود اظهار کرد: مجلس دو سال قبل طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن، دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را ارائه کند.



وی افزود: وزارت کشور با توجه به آگاهی از این وضعیت، بلافاصله لایحه کارشناسی‌شده‌ای را تنظیم و به هیئت دولت ارسال کرد، اما متأسفانه این لایحه ماه‌هاست در هیئت دولت معطل و متوقف شده است.



نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده شده است که رئیس‌جمهور نظر مثبتی نسبت به این لایحه ندارد.