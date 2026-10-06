به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی در نشست گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، با اشاره به شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی جزیره قشم، بر ضرورت آموزش و توانمندسازی کارکنان انتظامی برای تعامل صحیح با اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: قشم به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی، جمعیت شناور و حضور افرادی با فرهنگ‌های مختلف، از تنوع فرهنگی قابل توجهی برخوردار است و کارکنان انتظامی باید برای مواجهه صحیح و مناسب با این تفاوت‌های فرهنگی آموزش ببینند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم، سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان دانست و افزود: ایجاد سرمایه اجتماعی نیازمند تعامل مستمر، صحیح و سازنده با مردم است و این سرمایه به‌سادگی به دست نمی‌آید.

نصرتی ادامه داد: همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و حفاظتی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش توان عملیاتی، تقویت انگیزه کارکنان و بهبود ارتباط پلیس با مردم باشد.

وی همچنین بر نقش روحانیون در تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از کارکنان تأکید کرد و گفت: روحانیون باید به جایگاهی برسند که کارکنان، آنان را محلی امن برای بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود بدانند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم خاطرنشان کرد: مسئولان عقیدتی سیاسی نیز می‌توانند در جایگاه واسطه‌ای دلسوز، مسائل و مشکلات کارکنان را به فرماندهی منتقل کرده و برای حل آنها نقش مؤثری ایفا کنند.