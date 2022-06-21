هیئات مذهبی استان سمنان زمینه جذب جوانان را فراهم آورند

حجت الاسلام مرتضی مطیعی در حاشیه گردهمایی بزرگ هیئتهای مذهبی استان سمنان و در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کار ویژه هیئتهای مذهبی، تاکید کرد: خوشبختانه استان سمنان دارای ظرفیت خوب هیئتهای مذهبی است که باید از این ظرفیتها در زمینه جهاد تبیین استفاده کرد.
وی با بیان اینکه توجه به جهاد تبیین به عنوان یکی از رسالتها و وظایف هیئتهای مذهبی دارای اهمیت بسزایی است، تاکید کرد: هیئتهای مذهبی زمینه جذب جوانان را به فعالیتهای دینی و فرهنگی فراهم سازند.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه هیئتهای مذهبی به واسطه داشتن تریبون و مخاطب دارای اهمیت هستند، افزود: وارد کردن جوانان به هیئتهای مذهبی و هم نگهداری آنان در زمره کار ویژههای هیئتهای مذهبی محسوب میشود.
مطیعی با بیان اینکه هیئتهای مذهبی در زمینه اجرای برنامههای مرتبط با جوانان نیز تنوع و محتوا را مد نظر قرار دهند، گفت: هیئتهای مذهبی در زمینه تبیین مسائل روز دینی و اجتماعی برای جوانان اهمیت دارند لذا ظرفیت خوبی برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان محسوب میشوند.
به گزارش مهر، گردهمایی بزرگ هیئتهای مذهبی استان سمنان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی در مجموعه کلاهدوز شهمیرزاد برگزار شد.
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