به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که آمریکا و تروئیکای اروپایی شامل سه کشور انگلیس، فرانسه، آلمان قرار است در روز سه شنبه درباره برنامه هسته ای ایران گفتگوهای چهارجانبه انجام دهند و در این گفتگوها مسئله صادرات نفت ایران نیز به عنوان یکی از موضوعات بررسی خواهد شد.

یک مقام فرانسوی در این رابطه بدون ارائه جزئیاتی بیشتر گفت که این گفتگوها در حاشیه نشست سران کشورهای عضو گروه هفت (G۷) در آلمان صورت خواهد گرفت که در میان موضوعات مطرح شده، مسئله نفت ایران و و تمایل برای توقف غنی سازی مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مسئله ایران در این گفتگو چهارجانبه در روز سه شنبه مطرح خواهد شد.

روز گذشته نیز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که سران گروه هفت قرار است در خصوص مذاکرات وین نیز گفتگو کنند.

وی در این خصوص ادامه داد که گفتگوی سران کشورهای عضو گروه هفت پس از دیدار «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات ارشد در تهران روی می دهد.

مقام فرانسوی مذکور در این باره اضافه کرد: مذاکرات بین تیم های ما تشدید شده است.

این در حالیست که علیرغم اذعان چند باره آژانس بین المللی انرژی اتمی به عدم انحراف تهران از مفاد توافق هسته ای، اروپا در قبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل رفتاری منفعلانه را پیشه خود قرار داد و از عمل به تعهداتش ذیل توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میلادی شانه خالی کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در پیامی توئیتری به تشریح نتایج سفر خود به تهران پرداخت و افزود که در این سفر بن بست اخیر مذاکرات وین برای برچیدن تحریم‌های ایران رفع گردید.

بورل در صفحه توئیتر خود نوشت: نتیجه مهم سفر من به ایران این است که بن بست اخیر را رفع کردیم و مذاکرات متوقف شده پیرامون برجام از سرگرفته خواهد شد.

این در حالی است که بورل پس از رسیدن به تهران و دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی توییتری بدون اشاره به انفعال اروپا در قبال تعهداتش به ویژه پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ میلادی، نوشته بود که هدف اصلی سفرش «شتاب بخشیدنی جدید به مذاکرات و بازگرداندن توافق هسته‌ای برجام به مسیر اصلی آن» است.