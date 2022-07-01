بندر بوشهر آماده پشتیبانی از تردد مسافران جام جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه دریانوردی و زندگی در بنادر ایران با عنوان «بندر و دریا» با پرونده‌ای ویژه ۳۷ سالگی این نشریه در شماره ۳۰۰ آن منتشر شد.

شماره اردیبهشت این ماهنامه شامل پرونده‌ای ویژه درباره جزیره خارگ همراه مصاحبه‌ای با محمد شکیبی‌نسب، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر درباره آمادگی بندر بوشهر برای پشتیبانی از تردد مسافران جام جهانی قطر است.

در این شماره همچنین گفت‌وگوهایی با امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ، بخشدار، شهردار و رئیس شرکت پایانه نفتی این جزیره خواهید خواند.

گزارشی از دانستنی هایی درباره خارگ و روایتی تصویری از آن، از دیگر مطالب این شماره است.

شماره نوروزی این ماهنامه نیز با مروری بر فعالیت‌های صورت گرفته در بنادر ایران طی نوروز ۱۴۰۱ به چاپ رسیده است.

ماهنامه بندر و دریا با سردبیری محمد ولی زاده و صاحب امتیازی سازمان بنادر و دریا با قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر می‌شود. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این نشریه به سایت بندر و دریا مراجعه کنند.