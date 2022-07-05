به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا از امروز و با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست در شهر منامه بحرین آغاز می‌شود که پس از برگزاری مراسم قرعه کشی این مسابقات، نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر این اساس نتایج قرعه‌کشی و برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۹ کشتی گیر حضور دارند، سید آرش نگهداری در دور اول به مصاف پورین از هند می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم با حسن از عراق کشتی می‌گیرد.



در وزن ۶۰ کیلوگرم که با حضور ۹ نفر برگزار می‌شود احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف موری از ژاپن می‌رود و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی گیران کره و قزاقستان پیکار می‌کند.



در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۸ نفر شرکت کننده دارد، ایمان محمدی در دور نخست با ساباز از قزاقستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این مبارزه، در دور دوم به مصاف برنده کشتی گیران عربستان سعودی و ازبکستان می‌رود.



در وزن ۶۷ کیلوگرم که با حضور ۱۰ نفر برگزار می‌شود، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف تمیربکوف از قرقیزستان می‌رود.



در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۹ شرکت کننده دارد، امیر عبدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با تونگ از چین تایپه کشتی می‌گیرد.



در وزن ۷۷ کیلوگرم که با حضور ۷ کشتی گیر، در دو گروه ۴ و ۳ نفره و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، مسعود کاووسی به مصاف ساچین از هند، ریکو شیگنو از ژاپن و عبدی باکیر مولدوگاریف از قرقیزستان می‌رود.



در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۹ شرکت کننده دارد، علیرضا مهمدی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با داهیا از هند مبارزه می‌کند.



در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۸ کشتی گیر حضور دارند، علیرضا عابدی درزی در دور نخست به مصاف سایلاو از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برندگان کشتی میان نمایندگان قرقیزستان و اردن مبارزه می‌کند.



در وزن ۹۷ کیلوگرم که با حضور ۹ نفر برگزار می‌شود، امیررضا اکبری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده کشتی گیران چین تایپه و عربستان سعودی می‌رود.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که با حضور ۷ کشتی گیر، در دو گروه ۴ و ۳ نفره و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، فردین هدایتی به مصاف تموربک نسیم اف از ازبکستان و پاروش از هند می‌رود.



بر اساس برنامه رقابت‌ها، مصاف مدعیان اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روز سه شنبه و مسابقات اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.