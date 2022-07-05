به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تهران تایمز» در گزارش امروز خود به بررسی سیاست دیپلماسی منطقه ای دولت سیزدهم پرداخت. مشروح این گزارش به شرح ذیل است؛

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران بواسطه سیاست دیپلماسی منطقه‌ای که از سال گذشته در پیش گرفت، توانست به گزینه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنوع بخشد.

آیت الله رئیسی زمانی که در اوت سال گذشته به مقام ریاست جمهوری ایران رسید، صراحتاً اعلام کرد که دولت او دستور کار تازه ای در زمینه سیاست خارجی کشور دنبال خواهد کرد. اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم در چارچوب، آنچه که از آن به عنوان سیاست دیپلماسی منطقه‌ای یاد می‌شد، بر تقویت روابط عمدتاً اقتصادی با کشورهای همسایه و قدرت‌های غیر غربی بنا شد.

تغییرات در سیاست خارجی دولت رئیسی خیلی زود به بار نشست و به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در هفته‌های ابتدای دولت جدید انجامید. از آن زمان به بعد، رئیس جمهور با هدف پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت خود سفرهای خارجی بسیاری را انجام داد. روسیه، ترکمنستان، تاجیکستان، عمان، و قطر از جمله کشورهایی بودند که رئیسی در راستای سیاست خارجی جدید خود برای سفر انتخاب کرد.

یک قانونگذار ارشد ایرانی در این باره می‌گوید که دیپلماسی منطقه‌ای رئیسی نقش بسزایی در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای خنثی کردن تحریم‌های آمریکا داشته است. جواد کریمی قدوسی، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: دولت رئیسی باعث تغییر در سیاست خارجی ایران شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: یکی از دلایل تأثیرگذاری منفی تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، این بود که دولت قبل در اولویت‌بندی تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دچار قصور شد و تمرکز وقت و انرژی خود را بر تقویت روابط جمهوری اسلامی با اروپا، که خود به دنبال ایجاد تفرقه بین کشورهای مسلمان هستند، قرار داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: دولت سیزدهم در کوتاه‌ترین زمان تحولی بی نظیر را در روابط خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه بوجود آورد. عضویت در اتحادیه‌هایی مانند شانگهای، اوراسیا، (و احتمالاً) بریکس و امضای قراردادهای مهم با کشورهای منطقه و جهان در زمینه‌های مختلف از جمله اهداف موفق دولت سیزدهم است، که تا به امروزمحقق شده است.

دولت آیت الله رئیسی همچنان به دیپلماسی منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد. رئیس جمهور روز دوشنبه میزبان «جیحون بایراموف» وزیر خارجه آذربایجان بود. بایراموف در سفر خود به تهران با «حسین امیرعبداللهیان» همتای ایرانی خود نیز دیدار کرد. این سفر همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک در جهت ارتقای روابط تهران و باکو صورت گرفت.

همچنین وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در شرایطی راهی تهران شد، که جمهوری اسلامی تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌تری را در جهت بهبود روابط با همسایگانی نظیر ترکیه و عربستان سعودی در پیش گرفته است. امیر عبداللهیان اخیراً سفری به ترکیه داشت و در آنجا با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

از دیگر سو به نظر می‌رسد در نتیجه تلاش‌های میانجی‌گرانه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق، روابط تهران و ریاض در آستانه احیا قرار دارد. نخست وزیر عراق در هفته گذشته تهران و ریاض را به عنوان مقاصد سفر منطقه‌ای خود انتخاب کرد. گزارش رسانه‌های عربی زبان می‌گویند به زودی و در نشستی در بغداد جمهوری اسلامی و عربستان می‌توانند احیای روابط دیپلماتیک خود را اعلام کنند.