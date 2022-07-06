به گزارش خبرنگار مهر، طی یک دهه گذشته علاقه‌مندان به تولید فیلم‌های سینمایی برای دریافت مجوز کارگردانی باید امتیاز لازم را دریافت کرده تا بتوانند فعالیت حرفه‌ای خود را در این زمینه آغاز کنند. امتیازدهی به سینماگران برای اجازه فعالیت در حوزه کارگردانی با این هدف صورت گرفت تا ورود افراد به عنوان کارگردان در سینما سخت‌تر شود و بتوانیم با انتخاب بهترین‌ها و افراد بااستعداد، شاهد سینمای بهتری برای کشورمان باشیم.

با تغییر مدیریت‌ها در سازمان سینمایی، طی ماه‌های گذشته شاهد تغییر سیاست‌ها در روند تولید فیلم‌ها و مدیریت ورود نیروهای تازه نفس به سینما بودیم که یکی از مهمترین تغییرهایی که رخ داده است، ارائه اجازه صدور مجوز کارگردانان فیلم اول به بنیاد سینمایی فارابی بوده است، بنیادی که به تازگی به عنوان متولی فیلم‌های اول در سینمای ایران معرفی شده است. در همین راستا، بنیاد سینمایی فارابی در صفحه رسمی خود دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اول را منتشر کرده است، دستورالعملی که شرایط و ضوابطی که برای درخواست مجوز کارگردانی به آن نیاز است را تشریح کرده است.

لازم است یادآوری کنیم که ضوابط دریافت مجوز کارگردانان فیلم اولی نسبت به ضوابطی که طی سال‌های پیش اجازه شروع فعالیت به متقاضیان کارگردانی را می‌داد با تفاوت‌هایی همراه است که تلاش می‌کنیم در این گزارش به برخی از این تفاوت‌ها اشاره کنیم.

اولین نکته جالبی که به چشم می‌آید افزایش عدد کسب امتیاز در دوره جدید صدور مجوز کارگردانی در بنیاد سینمایی فارابی است. به عنوان مثال طی سال‌های گذشته ۱۰۰ امتیاز برای دریافت مجوز کارگردانی در نظر گرفته شده بود و در صورتی که فرد متقاضی موفق به دریافت حداقل ۷۰ امتیاز می‌شد می‌توانست مجوز کارگردانی خود را دریافت کند، اما در قوانین جدیدی که اعلام شده سقف امتیاز به ۱۵۰ رسیده و متقاضی با دریافت حداقل ۱۰۰ امتیاز می‌تواند مجوز کارگردانی خود را دریافت کند.

بحث تفکیک امتیازدهی به متقاضیان از اهمیت بسیاری برخوردار است که در دهه ۹۰ نیز با اعلام تفکیک امتیازها، بسیاری از متقاضیان نسبت به این روند معترض بودند. بی شک در سیاست‌های جدید صدور مجوز کارگردانی، تفکیک امتیازها با تغییرات بسیاری همراه است که هنوز اطلاعات دقیقی درباره آن منتشر نشده است.

در دوره گذشته بیشترین امتیاز برای فیلم یا نمونه کاری بود که توسط متقاضی ارائه می‌شد و برابر ۵۰ امتیاز بود. دریافت این امتیاز از اهمیت بسیاری برخوردار بود به گونه‌ای که اگر فرد متقاضی نمی‌توانست حداقل نیمی از این ۵۰ امتیاز را دریافت کند، امتیازهای دیگر وی مورد تایید قرار نمی‌گرفت. اما در ضوابط جدید دریافت مجوز کارگردانی امتیاز فیلم یا نمونه کار به ۶۰ امتیاز رسیده و نسبت به دیگر بندهای مورد نظر بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.

مساله جالبی که باید در ضوابط جدید به آن توجه کرد امتیاز سوابق فعالیت‌های حرفه‌ای متقاضی است که ۳۵ امتیاز دارد، فعالیت‌هایی که تا امروز هیچ تفکیکی برای آن اعلام نشده و مشخص نیست که این فعالیت‌های حرفه‌ای چه مواردی را شامل می‌شود. این درحالی است که طی سال‌های گذشته فعالیت‌های حرفه‌ای متقاضی، اولویت بندی شده و مورد توجه قرار می‌گرفت. به عنوان مثال ۱۵ امتیاز برای دستیاری کارگردانی در نظر گرفته شده بود که متقاضی در صورت فعالیت در این رشته می‌توانست بین ۲ تا ۱۵ امتیاز را دریافت کند، امتیازی که به راحتی بدست نمی‌آمد. به عنوان مثال برخی از دستیاران کارگردان که تمایل به دریافت مجوز کارگردانی داشتند با اینکه تجربه دستیاری کارگردانی در پروژه‌های بزرگ و همکاری با کارگردانان مطرح را داشتند، از این بخش امتیاز کمی دریافت می‌کردند. همچنین ۱۵ امتیاز نیز برای دیگر فعالیت سینمایی البته خارج از محدوده کارگردانی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن ۱۰ امتیاز نیز برای جوایز فیلم‌ها در سطح بین‌المللی در نظر گرفته شده بود.

مدارک تحصیلی و آموزشی از دیگر مواردی است که در دریافت امتیاز برای متقاضیان مورد توجه قرار گرفته است، در ضوابط و قوانین جدید امتیاز این بخش ۲۵ امتیاز در نظر گرفته شده که پیش از این برای آن ۱۰ امتیاز در نظر گرفته شده بود، به گونه‌ای که اگر فردی دکترای سینما داشت می‌توانست ۱۰ امتیاز کامل این بخش را دریافت کند، متقاضی با مدرک کارشناسی سینما ۷ امتیاز دریافت می‌کرد. البته متقاضی که تحصیلات دانشگاهی در حوزه سینما نداشت، با مدرک کارشناسی به بالا امتیازی بین ۲ تا ۳ دریافت می‌کرد.

در ضوابط جدید هرچند باز هم در این بخش نوع امتیازدهی اعلام نشده است، اما در تبصره‌ای آمده است: مدارک انجمن سینمای جوانان ایران و باشگاه فیلم اولی‌های بنیاد سینمایی فارابی در حکم مدارک کارشناسی ارشد رشته‌های سینمایی است. همچنین مدارک سایر موسسات آموزشی دارای مجوز از سازمان سینمایی در حکم رشته‌های سینمایی کارشناسی است.

از جمله دیگر موارد قابل توجه در رده بندی امتیازها برای دریافت مجوز کارگردانی فیلم اول می‌توان به امتیاز بالا برای سوابق فعالیت‌های مدیریتی و فرهنگی اشاره کرد که برای آن ۳۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.