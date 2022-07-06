وزرای خارجه آمریکا و پاکستان گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا نیوز، «بلال بوتو زرداری» وزیر امور خارجه‌ پاکستان امروز چهارشنبه با «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه‌ آمریکا تلفنی گفتگو کرد.

وزارت خارجه‌ پاکستان با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: «بلال بوتو زرداری» و «آنتونی بلینکن» در این گفتگو علاوه بر تأکید بر تعمیق روابط میان دو کشور، درباره‌ تعامل با طالبان و بحران افغانستان نیز بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین، طرفین پیرامون نیاز به «تعامل مستمر» با طالبان برای مقابله با بحران انسانی (در افغانستان) نیز گفتگو کردند.

از سوی دیگر، «بلال بوتو زرداری» وزیر امور خارجه‌ پاکستان با انتشار پیامی توییتری در این خصوص نوشت: ما مجدداً بر تمایل متقابل خود برای تقویت بیشتر روابط دوجانبه با گسترش تعاملات خود در حوزه های تجارت، انرژی، بهداشت و امنیت به مناسبت ۷۵مین سال روابط فیمابین تأکید کردیم.