طپش قلب فرشتگان میناب در پارس جنوبی؛ ۲ رویداد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف گرامیداشت خاطره شهدای مظلوم دانش‌آموز شهر میناب که با حضور مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، امام جمعه عسلویه، تنی چند از مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی و مدیران ادارات شهرستان‌های منطقه پارس جنوبی، رویداد «هنگام مهر، هنگام رویش» برگزار شد.

در ابتدای این رویداد، مسابقه دو نیمه استقامت ویژه آقایان با حضور بیش از ۲۶۰ ورزشکار از سراسر استان بوشهر و همچنین کارکنان شرکت‌های پتروشیمی، انجام شد. در این مسابقه که در سه مقطع سنی بزرگسالان به انجام رسید، ورزشکاران به یاد و خاطره‌ شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب مسافت ۳۰۰۰ متر را در خیابان‌های ساحلی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی دویدند.

همزمان با این مسابقه، عملیات اجرایی طرح احداث فضای سبز «گذر فرشتگان میناب» به یاد دانش‌آموزان معصوم مدرسه شجره طییبه میناب آغاز شد. در این طرح تعداد ۱۶۸ اصله درخت نخل و بیش از ۹۰۰ درخت از انواع جمبو و تمبر هندی و انواع گل‌های تزیینی کاشته می‌شود.

مدیر عامل پتروشیمی هنگام صبح جمعه در آیین اختتامیه این رویداد با اشاره به آغاز سال تحصیلی و روز جهانی کودک گفت: در ابتدای ماه مهر هم زمان با شانزدهم سالانه با آغاز مهرماه و روز جهانی شاهد جوش و خروش کودکان هستیم اما امسال باید در عزای کودکانی باشیم که به‌ناحق خونشان ریخته شد و مصداق بارز«بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت» بودند که مشخص نیست به کدامین گناه کشته شدند؟

خاکسار افزود: در پتروشیمی هنگام، می‌گوییم که اگر اینجا هستیم، اگر در جبهه‌ تولید داریم گامی برمی‌داریم به پشتوانه‌ همین خون‌ ها، جوانان شهید شده پای لانچر و مردم شریفی است که بیش از دویست و اندی شب در میدان هستند. بر خودمان واجب می‌دانیم که پای کارِ این ملت بمانیم و با زنده نگه‌داشتن و در تداوم چرخه تولید، نگذاریم کشور ما را به زانو دربیاورند.

وی یادآور شد: ما امروز به یاد فرشتگان میناب درخت می‌کاریم که نمادی باشد از آینده‌ سبز این سرزمین، و ورزشکارانمان می‌دوند که یادآوری کنند، امید و نشاط در این سرزمین همیشه زنده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد گفت: پتروشیمی هنگام کار ماندگاری انجام داده است؛ برای شهدا هر کاری اتفاق بیفتد از اهم وظایف ما است. معرفی شهدا به نسل آینده یک سرمایه‌گذاری است.به شرکت محترم هنگام تبریک می‌گویم که این سرمایه‌گذاری را زودتر از بقیه انجام دادند.

وی افزود: سازمان منطقه‌ ویژه‌ اقتصادی انرژی پارس از برگزاری مراسمی از این دست استقبال می‌کند و خود را موظف می‌داند در این راستا همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد.

در پایان این مراسم به نفرات اول تا هفتم مقاطع سنی مسابقه دوی نیم استقامت جوایزی اهدا شد.