معاون استاندار هرمزگان: کودکان نباید آینده خود را به جنگ ببازند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی ظهر جمعه در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که با حضور معاون وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره به پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر کودکان اظهار کرد: قربانیان اصلی جنگ‌ها کودکان هستند؛ کودکانی که ممکن است جان خود را از دست بدهند یا با از دست دادن پدر و مادر، از داشتن خانواده محروم شوند و آسیب‌های عمیق اجتماعی و روانی را تجربه کنند.

وی با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب افزود: یکی از نمونه‌های تلخ آسیب‌پذیری کودکان در جنگ، حوادثی است که محیط‌های آموزشی را هدف قرار می‌دهد و امنیت و آینده دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به وضعیت کودکان در غزه و پیامدهای جنگ‌های اخیر تصریح کرد: کودکان در جریان درگیری‌های مسلحانه بیش از دیگر گروه‌ها در معرض آسیب قرار دارند و جامعه جهانی باید نسبت به حمایت از حقوق آنان مسئولانه‌تر عمل کند.

نفیسی با بیان اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است، خاطرنشان کرد: بر اساس اصول بشردوستانه، مدرسه و بیمارستان باید از مکان‌های امن باقی بمانند؛ با این حال، در جریان جنگ‌های اخیر ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، شاهد آسیب دیدن مراکز آموزشی و درمانی بوده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره تلفات کودکان در درگیری‌های اخیر گفت: در گزارش مورد اشاره نماینده یونیسف در ماه مارس سال جاری، از جان باختن حدود ۱۸۰ کودک و نوجوان در ایران در پی تشدید درگیری‌ها سخن گفته شده است که این موضوع ضرورت توجه جدی به حفاظت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را نشان می‌دهد.

جنگ، حقوق اساسی کودکان را تهدید می‌کند

معاون استاندار هرمزگان با تشریح ابعاد مختلف آسیب‌های جنگ بر کودکان بیان کرد: جنگ تنها جان کودکان را تهدید نمی‌کند، بلکه حقوق اساسی آنان را در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، سلامت، آموزش، خانواده، تغذیه، سلامت روان، حمایت در برابر خشونت و برخورداری از فرصت رشد طبیعی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نفیسی ادامه داد: حق امنیت، نخستین حقی است که در شرایط جنگی در معرض تهدید قرار می‌گیرد و جان باختن کودکان یا قرار گرفتن آنان در محیط‌های ناامن، این حق اساسی را از آنها سلب می‌کند.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به مراکز درمانی و مشکلات دسترسی به دارو افزود: حق سلامت کودکان در شرایط جنگی با تهدیدهای جدی مواجه می‌شود و کمبود امکانات و دارو، مشکلات آنان را تشدید می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، آموزش را از دیگر حقوق آسیب‌پذیر کودکان در شرایط جنگی دانست و گفت: در چنین شرایطی، گاهی به دلیل ناامنی و آسیب دیدن مدارس، آموزش غیرحضوری می‌شود و استمرار تحصیل کودکان با دشواری مواجه می‌شود.

پیامدهای روانی جنگ بر کودکان ماندگار است

نفیسی با تأکید بر آثار روانی درگیری‌ها بر کودکان اظهار کرد: تجربه جنگ می‌تواند زمینه‌ساز اضطراب، کابوس‌های شبانه، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه در کودکان شود؛ پیامدهایی که ممکن است حتی پس از پایان بحران نیز ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ بنیان خانواده افزود: از دست دادن پدر یا مادر در جنگ، کودکان را از حق برخورداری از خانواده محروم می‌کند و آنان را در معرض آسیب‌های اجتماعی بیشتری قرار می‌دهد.

معاون استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به وضعیت کودکان در مناطق درگیر جنگ، به‌ویژه غزه، بر ضرورت تأمین آب سالم و غذای کافی برای کودکان تأکید کرد و گفت: کودکان در چنین شرایطی باید از حمایت کافی در برابر خشونت، سوءاستفاده و بهره‌کشی برخوردار باشند.

نفیسی، حق بازی و رشد طبیعی را نیز از حقوق مهم کودکان دانست و افزود: جنگ فرصت تجربه دوران کودکی، بازی و رشد در محیطی امن را از بسیاری از کودکان می‌گیرد. همچنین کودکان مناطق محروم و خانواده‌های کم‌درآمد به دلیل شرایط دشوارتر زندگی، ممکن است آسیب‌های بیشتری متحمل شوند و به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اجتماعی در حمایت از کودکان گفت: امنیت کودک مساوی است با جان، خانواده، مدرسه، سلامت جسم، سلامت روان، تغذیه و آینده. هر کودکی حق برخورداری از این مؤلفه‌ها را دارد و وظیفه ماست که برای تأمین آنها تلاش کنیم؛ چراکه کودکی که جنگ را تجربه کرده است، نباید آینده خود را به جنگ ببازد.