شناسایی ژنی که خطر آلزایمر را در زنان افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «لیندسی فارر»، یکی از نویسندگان این مطالعه و رئیس ژنتیک دانشگاه بوستون، گفت: «این یکی از معدود و شاید قوی‌ترین ارتباط‌ها با یک عامل خطر ژنتیکی برای آلزایمر است که مختص زنان است».

برای مطالعه جدید، محققان با استفاده از دو مجموعه داده‌های نامرتبط و روش‌های مختلف به دنبال ارتباط‌های ژنتیکی بودند.

یک مجموعه داده از خانواده بزرگی از عوامل ژنتیکی تعیین کننده بیماری آلزایمر بودند. همه افراد مورد مطالعه برای آلزایمر در این داده‌ها زن بودند.

این تیم همچنین داده‌های ژنتیکی ۱۰۳۴۰ زن را که فاقد APOE۴ بودند، تجزیه و تحلیل کردند. این ژن، یک عامل خطر شناخته شده آلزایمر است که حدود ۶۰ درصد از افراد با اصل و نسب اروپایی و حدود ۲۶ درصد از جمعیت عمومی حامل آن هستند.

برای مجموعه داده‌ها، ژن جدید MGMT به طور قابل توجهی با ابتلاء به بیماری آلزایمر مرتبط بود.

برای درک اینکه چرا MGMT بر خطر آلزایمر در زنان تأثیر می‌گذارد، به مطالعه بیشتری نیاز است. نویسندگان خاطرنشان کردند که این مطالعه اهمیت جستجوی عوامل خطر را که ممکن است مختص یک جنسیت باشد، نشان می‌دهد.