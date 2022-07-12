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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۱۵

بدون تسویه؛ بدون پیش پرداخت؛

صدای اعتراض رختکن پرسپولیس بلند شد

صدای اعتراض رختکن پرسپولیس بلند شد

عدم تحقق وعده های مالی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باعث دلخوری اعضای تیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات پیش فصل پرسپولیس با بازیکنان قدیمی و تازه وارد این تیم در حالی پیگیری می‌شود که عدم تحقق وعده‌های مالی مدیرعامل دردسر ساز شده است.

رضا درویش که در روزهای ابتدایی نقل و انتقالات تابستانی توانست با خریدهای خود در دل هواداران جا باز کند حالا با مشکل مربوط به تسویه با اعضای فصل گذشته تیم روبرو است.

کمک مالی یکی از هواداران متمول پرسپولیس برای جذب علیرضا بیرانوند، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد مهدی احمدی، سعید صادقی، دانیال اسماعیلی فر و گئورگی گولسیانی سبب شد تا تنها آنها بتوانند پولی را از این طریق دریافت کنند اما هیچیک از آنها همچون قدیمی‌های پرسپولیس نتوانستند مبلغی از قرارداد فصل پیش رو را بگیرند.

درویش به بازیکنانی که از فصل گذشته در لیست پرسپولیس ماندند اعلام کرده بود ۲۰ درصد باقیمانده از قرارداد آنها را در دهه نخست تیر ماه می‌پردازد اما تا کنون موفق به عملی کردن وعده‌اش نشده است.

همین امر باعث شروع اعتراضات در رختکن تیم شده تا یحیی گل محمدی نیز در جریان آن قرار بگیرد و مانند فصل گذشته خواستار عمد توجه به این موضوع شده است تا پرسپولیس دچار بحران در پیش فصل نشود.

درخواست یحیی با موافقت بازیکنان با تجربه تیم روبرو شده است اما آنها نیز اعلام کرده‌اند کاسه صبرشان در حال لبریز شدن است که می‌تواند تبعات بدی برای مدیریت تیم داشته باشد.

گل محمدی در تمرین روز گذشته پرسپولیس به این موضوع هم اشاره و تاکید کرد که قرار بوده اتفاقات و مشکلات مالی فصل گذشته تکرار نشود.

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کد مطلب 5535495
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • علی مقدسی IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 4
      پاسخ
      درویش اگه مسی هم بیاره در حد پرسپولیس نیس امسال پرسپولیس هیییییچ نمیشه با درویش
    • انتی کیسه IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      انقدر بگین تا دادشون در بیاد...

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