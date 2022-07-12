لزوم مداخله بخش خصوصی در تصمیم گیری ها

بابک عابدین در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت صنعت چاپ اظهار کرد: دولت باید امکاناتی را برای حضور و مداخله بخش خصوصی در تصمیم گیری ها ایجاد کند تا موانع و معضلات این حوزه را بتوان با سرعت و دقت مرتفع و از ایجاد موانع جدید پیشگیری کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران یادآور شد: در صورتی که زمینه مداخله بخش خصوصی با حمایت دولت در تصمیم گیری ها فراهم شود دیگر نمی‌توان گفت که دولت به تنهایی تصمیم گیری کرده است و بنده هم در بروز این مشکلات دخیل نیستم.

عابدین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جهت همکاری تجاری میان ایران و کشورهای همسایه نظیر ارمنستان، عراق، افغانستان، پاکستان و امارات چه برنامه‌هایی طرح ریزی شود تا با گسترش این فرصت‌های تجاری صادرات کشورمان توسعه یابد، گفت: امروز با شرایط اقتصادی سختی مواجه ایم و کشورمان به نحوی در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته که بسیاری از راه‌ها برای حضور بین المللی ما ناهموار شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مساله و مشکل در بخش اقتصادی به حوزه مالی مربوط می‌شود، ادامه داد: در حوزه مالی برای ایران محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورند و فعالیت شرکت‌های ما را دشوار می‌کنند. از این جهت مثلاً باز کردن حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف برای فعالیت اقتصادی ایرانیان هم با سختی‌هایی مواجه است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران با بیان اینکه در راستای توسعه صادرات و فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی باید شرایط ویژه ای ایجاد شود، اضافه کرد: شرایط حضور فیزیکی در نمایشگاه‌های بین‌المللی به عنوان هیأت‌های تجاری برای تحقیق بازار و انتقال دانش برای توسعه فعالیت‌های کاری شکل بگیرد. بر همین اساس باید سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم و یا اینکه از نیازهای بازارهای تجاری و بین المللی در سطح منطقه و جهان اطلاع داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تولیدات داخلی ما متناسب با استانداردهای ایران است، خاطر نشان کرد: تولیدات مورد تقاضای کشورهای هدف استانداردهای همان کشورها یا استانداردهای جهانی را طلب می‌کند. برای مثال در زمینه تولید سازگار با محیط زیست، تولید استانداردهای سلامت، تولید عدم انتقال آلاینده‌های فرار یا میکروبی به محصولات مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و استانداردهای فنی و مهندسی و مسائلی نظیر کم مصرف در انرژی نیازمند اجرای استانداردهای جهانی هستیم.

عابدین با تاکید بر اینکه باید از استانداردهای جهانی برای تولید محصول اطلاع داشته باشیم، تا محصولاتمان در جامعه بین المللی مورد تأیید و فروش قرار بگیرد، افزود: برای مثال درباره محصولات دارویی باید بدانیم جی ام پی‌های دارویی مورد تقاضای بازار هدف ما در کشورهای مختلف چیست. ممکن است گفته شود در عراق یا افغانستان چنین استانداردهایی را ندارند. اما رقبای اروپایی و غربی ما آن استانداردها را برای این کشورها اجرا می‌کنند. کشورهای رقیب در مجامع تصمیم گیرنده در آن کشورهای هدف نفوذ می‌کنند و استانداردهایی را ارائه می‌دهند و مثلاً می‌گویند استانداردهای دارویی باید به این شکل باشد.

وی ادامه داد: اگر داروی ایران هم به آن کشور هدف برود و این استانداردها در زمینه بسته بندی، تولید و شرایط دیگر اجرا نشده باشد حتی از وزارت بهداشت عراق برگشت می‌خورد. چون رقیب هزینه کرده و برای اینکه محصولش در آنجا به فروش برود می‌گوید ایران استانداردهای جهانی را رعایت نکرده است. کشور هدف هم به ما می‌گوید محصولات شما فاقد این استانداردهای جهانی است.