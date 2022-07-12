دشمنان برای ترویج بی حجابی در نظام اسلامی برنامه ریزی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری عصر سه شنبه در اجتماع بانوانی قمی در حمایت از عفاف و حجاب که در میدان آستانه قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: فطرت الهی انسان، وی را به سمت کمال و سعادت سوق می‌دهد که در این میان ممکن است شیاطین موجب انحراف انسان از مسیرش شوند.

نماینده قم در خانه ملت با اشاره به عوامل بی حجابی اظهار داشت: جهل و بی معرفتی از جمله این عوامل است و در روایات نیز داریم انسان‌ها نسبت به چیزی که درباره آن نمی‌دانند دشمنی می‌ورزند و یکی از ریشه‌های بی حجابی بی علمی و بی معرفتی است.

حجت الاسلام ذوالنوری بیان داشت: کسانی که خود را از عفت محروم کردند اگر عذاب الهی را ببینند دیگر به خود اجازه بی حجابی و بی حیایی نمی‌دهند.

وی افزود: عوامل روانشناختی نیز بی تأثیر در بی حجابی نیست، عقده‌های خانوادگی، حقارت‌های شخصیتی، ضعف‌ها و عدم بهره مندی از فضائل ممکن است انسان را وادار کند که با خودنمایی در برابر دیگران بتواند توجه سایرین را به خود جلب کند و این امر از مسیر بی حجابی و بی عفتی برایشان امکان پذیر است.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ریشه و علت بی حجابی، مشکلات روانی، عاطفی و عقده‌های انباشت شده عاطفی و اجتماعی است.

وی بیان داشت: اگر انسان همنشین فاسد نیز برای خود انتخاب کند آینده فرد در خطر می‌افتد و محیط‌ها نیز می‌توانند در بهبود و وخامت وضعیت حجاب و عفاف تأثیرگذار باشند.

رهبر معظم انقلاب سال‌ها است بر موضوع هجوم فرهنگی و ناتوی فرهنگی تاکید دارند

حجت الاسلام ذوالنوری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب سال‌ها است بر موضوع هجوم فرهنگی و ناتوی فرهنگی تاکید دارند اما برخی دولت‌ها توجهی به این موضوع نداشتند و رئیس جمهوری می‌گفت دولت مسئولیتی در قبال رفتن به بهشت یا جهنم دیگران ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولین باید در زمینه وضعیت حجاب و عفاف در جامعه پاسخگو باشند افزود :۳۲ دستگاه دولتی در مقوله امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب مسئولیت دارند که باید به وظیفه خود عمل کنند.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حاکمیت باید از آمران به معروف حمایت کند افزود: این اجتماع بزرگ بانوان مطالبه شأن این است که این واجب الهی باید هر چه قوی‌تر از گذشته احیا شود.

حجت الاسلام ذوالنوری عنوان داشت: خانمی که توجه کامل نسبت به رعایت حجاب و عفاف ندارد؛ نباید اینگونه تصور شود که در برابر انقلاب و اسلام ایستاده است.

نماینده قم در خانه ملت افزود: ترویج بی حجابی و بی عفتی پشتوانه سیاسی دارد و دشمنان اسلام و نظام در این موضوع برنامه ریزی می‌کنند و از اینکه جامعه‌ای عفیفی داشته باشیم هراسانند.