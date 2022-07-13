تعمیق روابط روسیه و ایران، تهدیدی عمیق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر با طرح ادعاهایی علیه همکاریهای معمول ایران و روسیه مدعی شد جهان باید تعمیق روابط مسکو و تهران را تهدیدی جدی و عمیق تلقی کند.
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا برای سفر به منطقه غرب آسیا، ساعاتی پیش واشنگتن را به مقصد فلسطین اشغالی ترک کرد. از جمله همراهان بایدن، جیک سالیوان است که در فرودگاه و در جمع خبرنگاران درباره مسائل مختلف توضیحاتی ارائه داد.
مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوالات مربوط به مذاکرات احیای برجام، بار دیگر اظهارات اخیر مقامات ارشد آمریکا را تکرار کرد.
وی در اینباره مدعی شد: برای احیای برجام توافقی روی میز است، و رئیسجمهور بایدن معتقد است ایران باید این توافق را بپذیرد.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد: در زمینه توافق هستهای با ایران، گفتگوی رئیسجمهور (بایدن) با مقامات اسرائیل رُک و صریح خواهد بود.
جیک سالیوان سفر ۲۸ تیر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه به ایران را «جالبتوجه» خواند و در ادامه مدعی شد: تعمیق روابط روسیه و ایران برای کشتن اوکراینیها، مسئلهای است که جهان باید آن را تهدیدی عمیق در نظر بگیرد.
وی برخلاف اظهارات پیشین خود گفت: هیچ نشانهای مبنی بر ارسال پهپاد از ایران به روسیه وجود ندارد، اما آنها درگیر و پیگیر این موضوع هستند.
سالیوان دیروز مدعی شده بود که آمریکا اطلاعاتی در درست دارد که نشان میدهد ایران برای کمک نظامی به روسیه، در حال آمادهسازی برای ارسال صدها پهپاد با قابلیت حمل سلاح است. مقامات ارشد روسیه و ایران این اظهارات سالیوان را رد و تأکید کردند در سفر پوتین به تهران نیز هیچ گفتوگویی در اینباره نخواهد بود.
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