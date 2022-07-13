یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اداره اوقاف اسلامی شهر قدس اشغالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ده‌ها نفر از شهرک نشینان صهیونیست به محوطه مسجد مبارک الاقصی یورش بردند و این یورش تحت حمایت و حفاظت پلیس و نظامیان صهیونیست صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است: ۹۲ شهرک نشین صهیونیست با یورش به مسجد الاقصی آئین تلمودی در محوطه این مسجد به جا آوردند، این در حالی است که نمازگزاران فلسطینی و نگهبانان مسجد اقدام به مقابله با یورش صهیونیست‌ها کردند.

گفتنی است، مسجد الاقصی به صورت روزانه شاهد یورش‌ها و تعرضات شهرک نشینان صهیونیست است که این اقدام با حمایت و حفاظت نظامیان صهیونیست صورت می‌گیرد، هدف اصلی رژیم صهیونیستی از این اقدام تقسیم زمان و مکانی مسجدالاقصی است که گروه‌های مقاومت فلسطینی بارها در این مورد هشدار داده اند.