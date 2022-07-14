به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز کیانی زاده در آئین آغاز به کار همایش تخصصی آموزش و استعدادیابی در ورزش در تبریز، اظهار کرد: طی سه سال گذشته آئین نامه دورههای مربی گری مورد بازبینی قرار نگرفته و مربیان ورزش از این بابت دچار مشکل شدهاند از این رو این موضوع مورد بررسیهای کارشناسی قرار گرفت و در طی برگزاری این دوره آموزشی و بعد از جمع بندی نظرات، تغییرات آئین نامه به استانها ابلاغ میشود.
وی ارزیابی فعالیت کارشناسان و مدیران بخشهای مرتبط با آموزش را ضروری دانست و گفت: امسال این ارزیابی با دقت انجام شده است و با معرفی برگزیدگان از استانهای برتر در امر آموزش قدردانی خواهد شد.
کیانی زاده افزود: به منظور دقت در امر ارزیابی مؤلفههای ارزیابی آموزش در این همایش بازنگری شده و کاربردی تر خواهد شد.
وی اظهار کرد: سامانه کدگذاری آموزش نیز در دستور کار قرار دارد و امسال این موضوع عملیاتی میشود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت پایگاههای قهرمانی در سطح استانها گفت: در طی سالهای گذشته تجهیزاتی برای پایگاههای قهرمانی خریداری شده و در همین راستا، پایگاههای قهرمانی نیز ارزیابی خواهند شد.
المپیاد استعدادهای برتر امسال متفاوتتر از گذشته برگزار میشود
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ضرورت توجه به موضوع استعدادیابی در ورزش گفت: المپیاد استعدادهای برتر امسال متفاوتتر از گذشته برگزار میشود.
حبیب ستوده نژاد اظهار کرد: با توجه به برگزاری این قبیل برنامهها بدون شک نتایج این آموزشها در تغییر روند برگزاری المپیاد استعدادیابی تأثیر گذار بوده و امسال شاهد برگزاری متفاوت این رویداد مهم ورزشی خواهیم بود.
وی، حفاظت و حراست از استعدادها را ضروری دانست و گفت: مهمتر از کشف استعدادها، حفظ و حراست آنهاست که این مهم وظیفه همه است.
همایش تخصصی آموزش و استعدادیابی در ورزش به مدت ۲ روز به میزبانی تبریز در حال برگزاری است.
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