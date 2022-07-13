به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر چهارشنبه در نشست با اعضای شورای شهر و شهردار دلوار اظهار کرد: در خصوص توزیع اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی، حدود ۵۰ میلیارد تومان به بخش دلوار اختصاص دادیم.

وی با تاکید بر اینکه شورا و شهردار دلوار از پتانسیلی که در این شهر از نظر گردشگری و اقتصادی وجود دارد، استفاده بیشتری ببرند، افزود: شهر دلوار برند اقتصادی شهرستان است و شورای شهر باید طوری برنامه‌ریزی کند که از نظر اقتصادی بقیه نقاط شهرستان وابسته به دلوار شود.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات شهر دلوار در حوزه آب و برق، پروژه‌ها و اعتباراتی برای نوسازی شبکه آبی و برق این شهر در نظر گرفته‌ایم.

احداث شهرک زیست‌فناوری در دلوار

لطفی ضمن بیان اینکه شهر دلوار قابلیت‌های زیادی در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی، دریایی و صید و صیادی دارد، تصریح کرد: نگاه من به شهرستان نقطه‌ای نیست و هر قسمت از شهرستان را بر اساس ظرفیت و پتانسیل‌های ذاتی و نیازهایی که دارد می‌بینم.

وی بخشی از پروژه‌های مهمی که در بخش دلوار برنامه‌ریزی شده را معرفی کرد و افزود: برای احداث شهرک زیست‌فناوری در کل کشور هشت مجوز صادر شده که یکی از آنها برای شهر دلوار است؛ به همین منظور ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث آن در نظر گرفته‌ایم.

فرماندار تنگستان افزود: ادامه داد: با استقرار و فعالیت شرکت‌ها در این مجموعه، شهر دلوار از این شهرک انتفاع خوبی در زمینه اشتغال‌زایی و اقتصادی خواهد برد.

ایجاد مجتمع فرهنگی ورزشی در دلوار

وی با بیان اینکه یک مجتمع فرهنگی ورزشی در دلوار تأسیس می‌شود افزود: در حوزه صید و صیادی و پرورش ماهی و میگو فراخوان‌هایی زده شده که در آینده با اجرایی شدن آنها، شهر دلوار منتفع خواهد شد.

لطفی تاکید کرد: ایستگاه فوق توزیع برق جایینک در ابتدای کار دولت پیشرفت آن ۳۰ درصد بود که در کمتر از یک سال و در دولت جدید به ۱۰۰ در صد رسیده است.

وی اضافه کرد: نوسازی خط انتقال آبرسانی روستاهای جنوبی بخش دلوار یکی دیگر از پروژه‌های ملی‌ست که برای رفع مشکل آب مردم جنوب بخش دلوار، توسط سپاه اجرا شده است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه آبشیرین‌کن چهار هزار متر مکعبی دلوار در این دولت قرار است که اجرایی شود افزود: ایستگاه هواشناسی بندر عامری همین امروز زمین آن واگذار شد که حدود ۴ میلیارد اعتبار برای آن اختصاص دادیم.

وی با اشاره به اینکه شبکه انتقال آب پنج روستای بخش دلوار نوسازی خواهد شد ادامه داد: برای تکمیل مخزن آب دلوار، ۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

احداث اتوبان اهرم به دلوار

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه از دغدغه مردم در حوزه‌های آب، برق و تلفن باید کاسته شود، گفت: برخلاف سنوات گذشته که در بودجه برای حوزه‌های آب، برق و تلفن اعتباری پیش‌بینی نمی‌شد، در این سه حوزه اعتباراتی پیش‌بینی کردیم تا فتح بابی برای اختصاص اعتبارات وزارت خانه‌های مطبوعه شود.

وی گفت: با برنامه‌ریزی و پروژه‌محوری، از ظرفیت‌های استانی و کشوری برای تحقق خواسته‌های مردم شهر دلوار استفاده می‌کنیم، تا این شهر حرکت خود در مسیر توسعه را با سرعت بیشتری دنبال کند.

لطفی ضمن تقدیر از پیگیری‌ها و همراهی‌های نماینده مردم در مجلس، از احداث پروژه‌های اسکله دلوار و اتوبان اهرم به دلوار با پیگیری ایشان خبر داد.