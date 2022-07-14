برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از قرعه کشی این رقابت‌ها به ترتیب تیم‌های امید مراکش، امید ایران، امید عربستان و امید آذربایجان در گروه دوم رقابت‌ها قرار گرفتند.

طبق قرعه کشی مراکش تیم اول، ایران تیم دوم، عربستان تیم سوم و آذربایجان تیم چهارم گروه اعلام شدند. در گروه اول هم به ترتیب تیم‌های امید سنگال، امید ترکیه، امید الجزایر و امید کامرون قرار گرفته اند.

برنامه بازی‌های گروه دوم به ترتیب زیر به تیم‌ها اعلام شده است:

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

امید مراکش – امید عربستان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران

امید ایران – امید آذربایجان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

امید مراکش – امید ایران ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

امید عربستان – امید آذربایجان ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

امید مراکش – امید آذربایجان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران

امید ایران – امید عربستان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

مرحله نیمه نهایی:

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

تیم اول گروه اول – تیم دوم گروه دوم ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه اول ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

رده بندی:

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

بازنده‌های دو بازی نیمه نهایی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران

برنده مدال برنز می‌گیرد

فینال:

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

برنده‌های دو بازی نیمه نهایی ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

کاروان تیم‌های حاضر در رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ تهران را به مقصد قونیه ترکیه ترک می‌کند.