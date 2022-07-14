برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از قرعه کشی این رقابتها به ترتیب تیمهای امید مراکش، امید ایران، امید عربستان و امید آذربایجان در گروه دوم رقابتها قرار گرفتند.
طبق قرعه کشی مراکش تیم اول، ایران تیم دوم، عربستان تیم سوم و آذربایجان تیم چهارم گروه اعلام شدند. در گروه اول هم به ترتیب تیمهای امید سنگال، امید ترکیه، امید الجزایر و امید کامرون قرار گرفته اند.
برنامه بازیهای گروه دوم به ترتیب زیر به تیمها اعلام شده است:
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
امید مراکش – امید عربستان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران
امید ایران – امید آذربایجان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
امید مراکش – امید ایران ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران
امید عربستان – امید آذربایجان ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
امید مراکش – امید آذربایجان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران
امید ایران – امید عربستان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
مرحله نیمه نهایی:
یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تیم اول گروه اول – تیم دوم گروه دوم ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه اول ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
رده بندی:
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
بازندههای دو بازی نیمه نهایی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران
برنده مدال برنز میگیرد
فینال:
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
برندههای دو بازی نیمه نهایی ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
کاروان تیمهای حاضر در رقابتهای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ تهران را به مقصد قونیه ترکیه ترک میکند.
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