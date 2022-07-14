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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۳

بازی های کشورهای اسلامی - قونیه؛

برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید ایران مشخص شد

برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید ایران مشخص شد

کمیته برگزاری رقابت‌های فوتبال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه، برنامه بازی‌های تیم امید ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از قرعه کشی این رقابت‌ها به ترتیب تیم‌های امید مراکش، امید ایران، امید عربستان و امید آذربایجان در گروه دوم رقابت‌ها قرار گرفتند.

طبق قرعه کشی مراکش تیم اول، ایران تیم دوم، عربستان تیم سوم و آذربایجان تیم چهارم گروه اعلام شدند. در گروه اول هم به ترتیب تیم‌های امید سنگال، امید ترکیه، امید الجزایر و امید کامرون قرار گرفته اند.

برنامه بازی‌های گروه دوم به ترتیب زیر به تیم‌ها اعلام شده است:

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
امید مراکش – امید عربستان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران
امید ایران – امید آذربایجان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
امید مراکش – امید ایران ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران
امید عربستان – امید آذربایجان ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
امید مراکش – امید آذربایجان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران
امید ایران – امید عربستان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

مرحله نیمه نهایی:

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تیم اول گروه اول – تیم دوم گروه دوم ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه اول ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

رده بندی:

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
بازنده‌های دو بازی نیمه نهایی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران
برنده مدال برنز می‌گیرد

فینال:
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
برنده‌های دو بازی نیمه نهایی ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

کاروان تیم‌های حاضر در رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ تهران را به مقصد قونیه ترکیه ترک می‌کند.

کد مطلب 5538183

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