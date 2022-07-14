۷۷ قبضه انواع سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی، طرح مبارزه با دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خوزستان به مدت ۵ روز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات با همکاری سایر یگان‌های انتظامی در سراسر خوزستان با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۵۸ نفر دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی در چندین عملیات مقتدرانه و منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در این راستا تعداد ۳۰ قبضه سلاح جنگی، ۴۷ قبضه سلاح شکاری و ۹۸۴ عدد انواع فشنگ کشف و ضبط شد.

سردار صالحی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی سطح استان معرفی شدند، تاکید کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و دارندگان سلاح‌های غیر مجاز قاطعانه برخورد می‌کند.