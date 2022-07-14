قالیباف و رئیس مجلس ازبکستان از مراکز تاریخی سمرقند بازدید کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت پارلمانی همراه در بدو ورود به سمرقند با همراهی نورالدین جان اسماعیل‌اف، رئیس مجلس ازبکستان در مسجد تاریخی «خضر» حضور یافتند.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی از رصدخانه و موزه نجوم میرزا الغ بیگ و همچنین مسجد شاه زند بازدید به عمل آورد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در میدان تاریخی ریگستان سمرقند حضور یافت و از این میراث فرهنگی بازدید به عمل آورد.

گفتنی است در دیدار قالیباف با مقامات ازبکستان بر ضرورت رفع موانع توسعه صنعتی توریسم بین ایران و ازبکستان از طریق لغو روادید و تسهیل ورود و خروج اتباع دو کشور تأکید شد.

همچنین مسجد جامع اهل بیت رسول‌الله پنجاب آخرین مقصد رئیس مجلس در سمرقند بود که مورد بازدید قالیباف، رئیس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان و هیئت همراه قرار گرفت.