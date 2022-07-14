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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۱

در جریان سفر به ازبکستان؛

قالیباف و رئیس مجلس ازبکستان از مراکز تاریخی سمرقند بازدید کردند

قالیباف و رئیس مجلس ازبکستان از مراکز تاریخی سمرقند بازدید کردند

رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین روز از سفر کاری خود به ازبکستان با همراهی رئیس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان از مراکز فرهنگی و تاریخی سمرقند بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت پارلمانی همراه در بدو ورود به سمرقند با همراهی نورالدین جان اسماعیل‌اف، رئیس مجلس ازبکستان در مسجد تاریخی «خضر» حضور یافتند.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی از رصدخانه و موزه نجوم میرزا الغ بیگ و همچنین مسجد شاه زند بازدید به عمل آورد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در میدان تاریخی ریگستان سمرقند حضور یافت و از این میراث فرهنگی بازدید به عمل آورد.

گفتنی است در دیدار قالیباف با مقامات ازبکستان بر ضرورت رفع موانع توسعه صنعتی توریسم بین ایران و ازبکستان از طریق لغو روادید و تسهیل ورود و خروج اتباع دو کشور تأکید شد.

همچنین مسجد جامع اهل بیت رسول‌الله پنجاب آخرین مقصد رئیس مجلس در سمرقند بود که مورد بازدید قالیباف، رئیس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان و هیئت همراه قرار گرفت.

کد مطلب 5538263
زهرا علیدادی

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