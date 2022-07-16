جلسه علنی آغاز شد/بررسی طرح نحوه انتصاب مشاغل حساس دردستورکارمجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای صبح امروز (شنبه ۲۵ تیر ماه) به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۱۹۲ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص و مشاغل حساس

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تسریع اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریاها ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجلس آسیایی

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات

بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح ایجاد مدیریت متمرکز جهت تأمین ماشین‌آلات و امکانات لجستیک در حوادث غیرمترقبه

ادامه رسیدگی بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران